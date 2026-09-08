Flora viigistas Transiga, Kalju kaotas Nõmme derbis

Jalgpalli Premium liiga 27. voor algas üllatuslikult, kui punkte kaotasid nii Nõmme Kalju FC kui Tallinna FC Flora.

Liigatabelis teisel real paiknev FC Flora pidi leppima vaid ühe punktiga, kui võõrsil mängiti tabeli punase laterna Narva Transiga 2:2 viiki.

Seejuures löödi kõik väravad avapoolajal. Trans asus juhtima 15. minutil Oscar Pihela omaväravast, 12 minutit hiljem viis Yenerey Betancor Perez võõrustajad 2:0 juhtima. 33. minutil avas Danil Kuraksin Flora skoori ja kümme minutit hiljem realiseeris Tristan Toomas Teeväli penalti.

Flora on 27 mänguga kogunud 49 punkti, kaks mängu vähem pidanud FCI Levadiast jäädakse maha juba 13 punktiga. Trans jätkab 18 punktiga tabeli viimasel real.

Nõmme derbis sai peatreenerit vahetanud Nõmme United Hiiu staadionil Nõmme Kaljust jagu 2:1. Uue juhendaja, kolmel MM-il mänginud ameeriklase Eric Wynalda silme all viis Zakaria Beglarishvili 19. minutil Unitedi juhtima ning 30. minutil andis ta väravasöödu Adyn Torresele. 76. minutil vähendas Nikita Ivanov vahet.

Meistriliigas kuus mängu järjest kaotanud Unitedile oli see pea kahekuulise pausi järel esimene võit. Liigatabelis on Kalju 44 punktiga kolmas ja United 28 punktiga kaheksas.

Kolmapäeval võõrustab liider Levadia Kuressaaret, Pärnu Vaprus läheb kodus vastamisi Harju JK Laagriga ning Tartu Tammeka kohtub koduväljakul Paide Linnameeskonnaga.