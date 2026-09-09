Team Estonia vestlusõhtul võeti luubi alla sportlaste rahatarkus

Ülemiste Apollo kinos jagasid teadmisi ja kogemusi pikaaegse investeerimiskogemusega Nelli Janson, keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo eriasjade uurija Timo Tubli, endine tipptriatleet ja tänane treener Marko Albert ning sportlased Henrik Ojamaa ja Harri Kullas.

Investor Nelli Janson rõhutas, et sportlase sissetulek võib kõikuda tugevalt ning karjääri kõrgeim teenistus jõuda kätte ajal, mil suurem osa inimesi alles alustab oma tööelu. "Seetõttu tasub juba sportlaskarjääri ajal mõelda sissetulekutele, mis ei sõltu otseselt füüsilisest võimekusest ning taskus peaks olema ka tagavaraplaan," ütles Janson. Tema sõnul on sportlastel rahaasjade korraldamisel üks tugev eelis: spordis harjutatud distsipliinist on kasu ka säästmisel ja investeerimisel.

Sama küsimust vaatas sportlase vaatenurgast endine tipptriatleet Marko Albert, kes on oma magistritöös uurinud noorte rahatarkust ja Eesti tippsportlasi. Tema uuring näitas, et raha teenimine ei tähenda veel rahatarkust: osa sportlasi ei tundnud näiteks liitintressi põhimõtet ning olemasolevad teadmised ei jõudnud alati igapäevastesse rahaotsustesse.

"Sportlase sissetulek võib olla ebaregulaarne ning aeg, mil oma alaga hästi teenida saab, võrdlemisi lühike. Seetõttu tuleb suuremate rahaotsuste peale mõelda varem. Karjääri alguses ei pruugi kõige mõistlikum investeering olla väärtpaber või fond, see võib olla ka investeering iseendasse – treeningusse, toitumisse, taastumisse ja kõigesse sellesse, mis aitab sportlikku taset tõsta," nentis Albert.

Raha kaotamise kõrval võib sportlane vale koostööpartneriga mängu panna ka oma nime. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo eriasjade uurija Timo Tubli rääkis pettustest ja ettevõtetest, kes võivad sportlase tuntust ja usaldusväärsust enda huvides ära kasutada. Ühe näitena käsitles Tubli FTX-i juhtumit ja Tom Brady seotust krüptoplatvormi reklaamimisega. Kui sportlane seob oma nime ettevõttega, mis hiljem kokku variseb, ei pruugi kahju piirduda kaotatud rahaga. Tagajärjed võivad jõuda maine, igapäevaelu ja sportliku soorituseni. Tubli soovitas enne koostöölepingu sõlmimist uurida, kes ettevõtet juhib, milline on selle taust ning kas pakkumise juures jääb küsimusi, millele selget vastust ei saa.

Õhtu lõpetanud arutelus tõid Henrik Ojamaa, Harri Kullas ja Marko Albert rahatarkuse sportlase igapäevaellu. Ojamaa rääkis, et ühel hetkel sai talle selgeks: jalgpallurikarjäär lõpeb tõenäoliselt kolmekümnendates, aga elu läheb pärast seda edasi. Kuna täpset vastust küsimusele "mis edasi?" tal veel ei olnud, otsustas ta seni raha investeerida. Osalejad tõdesid, et spordi ja investeerimise vahel saab tuua selge paralleeli – kui keegi lubab sportlasele väga kiiret arengut ja lihtsat teed tippu, tekitab see tavaliselt küsimusi. Sama ettevaatlik tasub olla siis, kui keegi lubab kiiresti ja lihtsalt raha kasvatada.

"Mul on väga hea meel näha, et rahatarkus kõnetab meie noor- ja tippsportlasi ning et saal oli rahvast täis. See näitab, et sportlased mõistavad üha enam, et edukas sportlaskarjäär ei tähenda ainult häid tulemusi võistlusväljakul, vaid ka tarku otsuseid väljaspool sporti. Kindlasti jätkame Team Estonia vestlusõhtute formaadiga, mis annab võimaluse tuua sportlaskogukond kokku ja rääkida teemadel, mis aitavad sportlastel oma karjääri ja elu paremini planeerida," ütles EOK koolitus- ja arendusjuht Piret Lauk-Oiov.