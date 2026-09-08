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30 Ballon d'Ori kandidaadi hulka ei pääsenud ühtegi väravavahti

Jalgpall
Harry Kane
Harry Kane Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/Eibner-Pressefoto
Jalgpall

France Football avaldas nimekirja 30 mängijast, kes kandideerivad 2026. aasta Ballon d'Ori võidule. Kandidaatide seas on üheksa PSG-ga Meistrite liiga võitnud ja kuus Hispaania koondise ridades maailmameistriks tulnud mängijat. Nimekirja ei pääsenud aga esmakordselt sel sajandil ainsatki väravavahti.

Suurimaks favoriidiks peetakse Harry Kane'i ning tema põhilisteks ohustajateks Lamine Yamali, Rodrit ja Kylian Mbapped. 30-mehelisse nimekirja pääsesid ka näiteks rekordilised kaheksa korda Ballon d'Ori võitnud Lionel Messi ning eelmise aasta parimaks valitud Ousmane Dembele, vahendab Soccernet.ee.

Nimekamatest meestest jäid valikust välja viiekordne Ballon d'Ori võitja Cristiano Ronaldo, Barcelona ässad Raphinha ja Pedri, PSG-ga Meistrite liigas triumfeerinud Desire Doue ja Bradley Barcola, samuti Julian Alvarez ja Bukayo Saka.

Ballon d'Ori võitja ehk hooaja 2025/2026 maailma parim jalgpallur kuulutatakse välja Londonis toimuval tseremoonial 26. oktoobril.

Ballon d'Ori 30 kandidaati:

  • Jude Bellingham (Madridi Real / Inglismaa)
  • Pau Cubarsi (Barcelona / Hispaania)
  • Marc Cucurella (Madridi Real / Hispaania)
  • Ousmane Dembele (PSG / Prantsusmaa)
  • Luis Diaz (Müncheni Bayern / Kolumbia)
  • Bruno Fernandes (Manchester United / Portugal)
  • Gabriel (Arsenal / Brasiilia)
  • Erling Haaland (Manchester City / Norra)
  • Achraf Hakimi (PSG / Maroko)
  • Harry Kane (Müncheni Bayern / Inglismaa)
  • Hvitša Kvaratshelia (PSG / Gruusia)
  • Lamine Yamal (Barcelona / Hispaania)
  • Sadio Mane (Al Nassr / Senegal)
  • Marquinhos (PSG / Brasiilia)
  • Lautaro Martinez (Milano Inter / Argentina)
  • Kylian Mbappe (Madridi Real / Prantsusmaa)
  • Nuno Mendes (PSG / Portugal)
  • Lionel Messi (Miami Inter / Argentina)
  • Joao Neves (PSG / Portugal)
  • Michael Olise (Müncheni Bayern / Prantsusmaa)
  • Willian Pacho (PSG / Ecuador)
  • Julian Quinones (Al Qadsiah / Mehhiko)
  • Declan Rice (Arsenal / Inglismaa)
  • Rodri (Barcelona / Hispaania)
  • Fabian Ruiz (PSG / Hispaania)
  • William Saliba (Arsenal / Prantsusmaa)
  • Ferran Torres (PSG / Hispaania)
  • Dayot Upamecano (Müncheni Bayern / Prantsusmaa)
  • Vinicius Junior (Madrid Real / Brasiilia)
  • Vitinha (PSG / Portugal)

Toimetaja: Maarja Värv

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