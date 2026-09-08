30 Ballon d'Ori kandidaadi hulka ei pääsenud ühtegi väravavahti

France Football avaldas nimekirja 30 mängijast, kes kandideerivad 2026. aasta Ballon d'Ori võidule. Kandidaatide seas on üheksa PSG-ga Meistrite liiga võitnud ja kuus Hispaania koondise ridades maailmameistriks tulnud mängijat. Nimekirja ei pääsenud aga esmakordselt sel sajandil ainsatki väravavahti.

Suurimaks favoriidiks peetakse Harry Kane'i ning tema põhilisteks ohustajateks Lamine Yamali, Rodrit ja Kylian Mbapped. 30-mehelisse nimekirja pääsesid ka näiteks rekordilised kaheksa korda Ballon d'Ori võitnud Lionel Messi ning eelmise aasta parimaks valitud Ousmane Dembele, vahendab Soccernet.ee.

Nimekamatest meestest jäid valikust välja viiekordne Ballon d'Ori võitja Cristiano Ronaldo, Barcelona ässad Raphinha ja Pedri, PSG-ga Meistrite liigas triumfeerinud Desire Doue ja Bradley Barcola, samuti Julian Alvarez ja Bukayo Saka.

Ballon d'Ori võitja ehk hooaja 2025/2026 maailma parim jalgpallur kuulutatakse välja Londonis toimuval tseremoonial 26. oktoobril.

Ballon d'Ori 30 kandidaati: