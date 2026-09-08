Real ja City alustasid Meistrite liigat võiduga

Jalgpalli Meistrite liiga avapäeval olid võidukad nii Hispaania suurklubi Madridi Real kui Inglismaa hiid Manchester City.

Päeva keskses mängus sai Real koduväljakul 2:1 jagu Milano Interist. Real asus kohtumist 14. minutil Kylian Mbappe väravast juhtima, üheksa minutit hiljem viis Federico Valverde võõrustajad 2:0 ette. 77. minutil kandis Interi surve lõpuks vilja ja Carlos Augusto lõi ühe tagasi. Viimastel minutitel käis mäng peamiselt Reali värava all, kuid viigini Inter siiski ei jõudnud, kui Thibaut Courtois tõrjus ohtlikumad üritused.

Manchester City alistas võõrsil 2:0 FC Porto, mõlemad väravad lõi norralane Erling Haaland – esimese 47. minutil ning teise esimesel lisaminutil.

Tulemused:

Ateena AEK – LASK 1:0

Club Brugge – Aston Villa 2:3

Dortmundi Borussia – Villarreal 3:2

FC Porto – Manchester City 0:2

Lille – Betis 2:3

Madridi Real – Milano Inter 2:1