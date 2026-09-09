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Endine maailma neljas reket naaseb 11-kuulise vigastuspausi järel väljakule

Tennis
Holger Rune sai vigastada mullu Stockholmi turniiril
Holger Rune sai vigastada mullu Stockholmi turniiril Autor/allikas: SCANPIX/TT NEWS AGENCY
Tennis

Mullu oktoobris Achilleuse kõõlust vigastanud endine maailma neljas reket Holger Rune naasab järgmisel nädalal võistlustulle, esindades Taanit Davise karikasarja matšis.

23-aastane Rune sai tõsiselt vigastada mullu oktoobri keskel Stockholmi ATP turniiril ja kui esialgu uskus ta, et paus kujuneb kolme kuni kuue kuu pikkuseks ning varakevadel teatas ta plaanist naasta mai keskel peetaval Hamburgi turniiril, osutus see ennatlikuks ja tegelikult kujunes paus oluliselt pikemaks.

Nüüd on ta aga lõpuks valmis taas võistlustulle asuma. "Mul on head uudised nii teile kui mulle endale – naasen järgmise nädala lõpus, kui osalen Davise karikasarjas," teatas Rune ühismeedias. "Olen väga elevil. Olen 11 kuud kõvasti vaeva näinud ja ma ei jõua ära oodata, et taas enda fänne näha, nii Taanis kui üle kogu maailma."

"Olen nii paljust ilma jäänud ja see, et saan jälle mängida ning teha seda kodus, on imeline," jätkas ta. "Näeme 18. septembril Kopenhaagenis mu esimesel mängul!"

Taani võõrustab 18.-20. septembrini Davise karikasarja Maailmaliiga I grupi matšis Bulgaariat.

Rune jõudis 2023. aastal maailma edetabelis neljandale kohale, ta on karjääri jooksul võitnud viis ATP turniiri, nende seas ka ühe Mastersi. Augustis valmistus ta tagasitulekuks koos maailma teise reketi, hispaanlase Carlos Alcaraziga, kes naasis neljakuiselt vigastuspausilt USA lahtistel meistrivõistlustel, kus on nüüd jõudnud veerandfinaali.

Toimetaja: Maarja Värv

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