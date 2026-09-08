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Sabalenka jõudis kuuendat aastat järjest USA lahtistel poolfinaali

Lauatennis
Arina Sabalenka
Arina Sabalenka Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Lauatennis

Tenniseaasta viimasel suure slämmi turniiril ehk USA lahtistel meistrivõistlustel jõudis naiste üksikmängus esimesena poolfinaali maailma esireket Arina Sabalenka, kes on nüüd kuuel järjestikusel aastal jõudnud New Yorgis nelja parema sekka.

Kolmandat järjestikust USA lahtiste võidukarikat jahtiv Sabalenka sai kaks tundi ja 22 minutit kestnud kohtumises 7:6 (1), 3:6, 7:6 (7) jagu tänavusest Wimbledoni võitjast, tšehhitarist Linda Noskovast (WTA 6.).

Avasetis asus Sabalenka 3:0 juhtima, Noskova viigistas 5:5-le, kuid jäi lõpuks kiires lõppmängus Sabalenkale kindlalt alla. Teises setis murdis Noskova kuuendas geimis, minnes 4:2 ette. Seisul 5:2 päästis Sabalenka enda pallingul ühe settpalli, aga enda servil sai Noskova seti lõpuks kätte.

Otsustavas setis läks taas Noskova murdega 4:2 juhtima, aga Sabalenka võitis siis kolm geimi järjest ja pääses ise 5:4 ette. Sett läks taas kiiresse lõppmängu, mis otsustavas setis mängitakse slämmidel kümne punktini. Sabalenka asus seal 6:3 juhtima, Noskova jõudis seejärel mitmel korral punkti kaugusele, aga lõpuks jäi siiski Sabalenka 10:7 peale.

Karjääri 15. slämmiturniiri poolfinaali jõudnud Sabalenka on nüüd New Yorgis võitnud 18 matši järjest.

Sabalenka poolfinaalivastase selgitavad Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva ameeriklannad – kolmandana asetatud Jessica Pegula ja 26. paigutusega Emma Navarro.

Toimetaja: Maarja Värv

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