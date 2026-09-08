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Robert Täht jääb vigastuse tõttu EM-ilt eemale, koosseisu lisati Varblane

Võrkpalli Eesti koondis
Robert Täht ei saa EM-ile sõita
Robert Täht ei saa EM-ile sõita Autor/allikas: Britt Mäekuusk/volley.ee
Võrkpalli Eesti koondis

Kahjuks tuli Euroopa meistrivõistlustele sõitva võrkpalli Eesti rahvusmeeskonna ridades teha viimasel hetkel muudatus, sest Robert Tähe vigastus osutus tõsisemaks ning Täht EM-ile kaasa ei sõida.

Nurgaründajat vaevas juba viimasel kontrollturniiril välimise toppelihase (ladina keeles musculus obturatorius externus) vigastus, mistõttu tegi ta kaasa vaid ühe geimi. Teisipäeval tehtud MRT uuring näitas, et  lihas-kõõluse ülemineku kohas on 1,4 cm suurune rebend, mis ei luba Tähel koondist aidata.

Peatreener Alar Rikberg oli seega sunnitud koosseisus vangerduse tegema. "Lisauuringud näitasid kahjuks korralikku rebendit ja mängija tervise huvides peab ta paraku maha jääma. Seega tuleb Tamperesse temporündaja Mihkel Varblane ja meeskonnas on neli tempot ja neli nurgaründajat," kommenteeris Rikberg.

Eesti kooosseis EM-finaalturniiril:

Sidemängijad: Kusti Nõlvak, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Andres Jefanov, Renee Teppan

Nurgaründajad: Albert Hurt, Timo Lõhmus, Märt Tammearu, Tristan Täht

Temporündajad: Andri Aganits, Marx Aru, Alex Saaremaa, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Lauris Iecelnieks ja Avo Keel, statistikud Karlo Remy Kallend ja Mihkel Sagar, füsioterapeudid Gardo Maruste ja Mark Leinfeld, ÜKE-treener Ott-Erik Kalmus, mänedžer Robin Ristmäe.

Toimetaja: Maarja Värv

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