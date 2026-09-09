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TÄNA OTSE | Tammeka võõrustab lähirivaali Paidet

Premium liiga
Premium liiga

Jalgpalli Eesti meistriliiga ehk Premium liiga 27. voorus võõrustab viiendal kohal asuv Tartu Tammeka neljandal tabelireal paiknevat Paide Linnameeskonda. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.55. Kommenteerivad Johannes Vedru ja Andreas Kevin Põldvee.

Tammeka on võitnud viimasest kuuest liigamängust viis ning tõusnud medaliheitlusesse. Võidu korral mööduksid nad Paidest ja jõuaksid Nõmme Kaljuga võrdsete punktide peale, Paide aga kerkiks võidu korral kolmandaks.

Tänavu on nad kahel korral mänginud – aprilli keskel võttis Paide võõrsil 4:1 võidu, mai alguses aga võitis Tammeka Paides 1:0.

"Nädal aega tagasi olime sarnases olukorras, et olime FC Florale kandadele astumas, kuid Flora pani kahe võiduga eest minema. Nüüd on meil on järgmised kaks, Kalju FC ja Paide Linnameeskond, nina ees. Vaatame, mis teha annab!" sõnas Tammeka peatreener Karel Voolaid. "Proovime teha õiged järeldused võõrsil FC Florale 2:3 kaotatud mängust ning loodame oma kodupubliku toele! Teeme sellest ühe vägeva kolmapäeva õhtu!"

Toimetaja: ERR Sport

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