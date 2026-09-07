Lawson saab Red Bullis veel ühe võimaluse

Hadjar vigastas suvise pausi ajal treeningul rannet ja muidu Red Bulli tütarvõistkonnas Racing Bullsis kihutav Lawson saab nüüd kolmanda võimaluse järjest.

24-aastane piloot oli Hollandis seitsmes ja lõppenud nädalavahetusel Monzas 14. Teda omakorda Racing Bullsis asendanud jaapanlane Yuki Tsunoda sai neil etappidel vastavalt 11. ja kümnenda koha.

"Pärast sõite Zandvoortis ja Monzas jätkab Liam Maxi kõrval meeskonnas ja sel nädalal Madridis toimuval Hispaania Grand Prix sõidul," teatas Red Bulli võistkond esmaspäeval.

"Otsus sai langetatud, kuna Isack jätkab taastumist. Kuigi ta pole veel valmis kokpitti istuma, siis on ta Madridis kohal meeskonda toetamas. Kõik Oracle Red Bull Racingu võistkonnas ootavad Isacki peatset rooli taha naasmist."

Pärast Madridi ootab F1 sõitjaid kaks nädalat hiljem Bakuu tänavarajal toimuv Aserbaidžaani GP.