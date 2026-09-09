Täht: midagi tõsist ei ole, aga sel EM-il minust tolku pole

Nurgaründajat vaevas juba viimasel kontrollturniiril välimise toppelihase (ladina keeles musculus obturatorius externus) vigastus, mistõttu tegi ta kaasa vaid ühe geimi. Teisipäeval tehtud MRT uuring näitas, et lihas-kõõluse ülemineku kohas on 1,4 cm suurune rebend, mis ei luba Tähel koondist aidata.

Eesti koondise peatreeneri Alar Rikbergi sõnul oli varem neile öeldud, et tegemist on ainult venitusega ja seetõttu tegi Täht treeningutel mõõdukalt kaasa. Teisipäeva õhtupoolikul aga selgus, et Täht siiski EM-ile ei saa sõita ja tema asemel läheb koondisega Tamperesse Mihkel Varblane.

"Natuke nõmedalt läks see, et see oli korralik Ameerika mäed. Öeldi, et kõik on hästi, siis jälle halvasti ja siis jälle hästi. Asi käis üles-alla ja lõppes sellega, et on ikkagi halvasti," ütles Täht Delfile.

Kõige rohkem teeb Tähele tuska muidugi EM-ilt eemale jäämine. "Midagi tõsist pole, aga täpselt nii tõsine, et sel EM-il minust tolku pole. Lähendajalihase valu, mis Slovakkia mängus tekkima hakkas, osutus väikseks rebendiks. Selge see, et kui rebend on sees, saad seda peale mängides ainult hullemaks teha. Päeva lõpuks poleks sellest kasu mulle, koondisele ega mu klubile," sõnas Täht, kes peale Slovakkia mängu üritas trennides veel jalale koormust anda.

Araabia Ühendemiraatides Al Jazira Sport Clubis leiba teeniv Täht siirdub koduklubi juurde juba mõne päeva pärast ning jälgib Tamperes toimuvaid EM-mänge distantsilt. "Loodan, et meil läheb väga hästi," lausus Täht.

Eesti koondis alustab EM-finaalturniiri reedel, kui kell 20 algavas kohtumises minnakse vastamisi Serbiaga.