Käsipalli meistriliiga hooaja esimesed punktid teenis Kehra

Hooaja esimest kohtumist meeste meistriliigas alustas paremini HC Kehra, kes võttis David Mamporia väravate abiga poolaja keskpaigaks 6:4 eduseisu. Kuigi Mistra mehed jõudsid ka viigini, siis vaatamata väravavahi kehvale tõrjeprotsendile suutsid Horizoni mehed siiski ohje enda käes hoida ja perioodi lõpuks Martin Kikkase realiseeritud karistusviske järel 15:11 ette asuda.

Teist poolaega alustasid teravamalt võõrustajad, kes rebisid end Vahur Oolupi ja Arno Vare tabamuste abil vastaste kandadele. 36. minutil oldi veel ühe väravaga kaotusseisus ning kümme minutit hiljem olid tablool numbrid 20:21. Seejärel vastas HC Kehra aga omakorda 4:0 spurdiga ning võttis ohjad tagasi enda kätte.

Sellest Tallinna Mistra enam taastuda ei suutnudki ning hooaja esimesed punktid rändasid seisuga 29:25 Kehrasse. Võitjate resultatiivseimad olid Martin Kikkas kaheksa, David Mamporia seitsme ja Martin Lepik viie tabamusega.

Võõrustajate eest skoorisid Serhii Orlovskyi kuus, Patrick Padjus, Arno Vare, Vahur Oolup ja Kert Liinat kolm väravat. Eesti meistriliiga debüüdi teinud Soome koondislane, Mistra väravavaht Mikael Mäkela alustas 33-protsendilise tõrjeefektiivsusega

"Väga halb," võttis kohtumise kokku Mistra mängumees Vahur Oolup, keda ootavad nädalavahetusel ees eurosarja kohtumised. "Me ei saanud täna hakkama rünnakul ega kaitses. Positiivse poolena võib vist öelda, et hea, et hooaja alguses selline kehv esitus ära on. Ehk tuleb nüüd kaas maha ja saame oma mängu mängima hakata. Nädalavahetuse eel tuleb kõva vigade parandus teha."

Kolmapäeval lähevad Põlvas vastamisi Serviti ja HC Viimsi/Alexela ning Viljandi HC/Leonhard Weiss võõrustab SK Tapat.