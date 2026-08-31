Valge Daami maleturniiri võitja selgus lisanäitajate abil

Üheksa vooru kestnud turniir kulges tasavägiselt ning võitja selgus alles lisanäitajate abil, sest nii Keinänen kui ka Eesti suurmeister Aleksandr Volodin kogusid seitse punkti. Lisanäitajad andsid turniirivõidu Keinänenile. Kolmanda koha saavutas suurmeister Jaan Ehlvest 6,5 punktiga.

Naiste arvestuses teenis esikoha rahvusvaheline meister Mai Narva, kes lõpetas 5,5 punktiga absoluutarvestuses kuuendal kohal. Naiste arvestuse hõbemedali pälvis Anastasia Keinänen ja pronksmedali Monika Tsõganova.