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Valge Daami maleturniiri võitja selgus lisanäitajate abil

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Toivo Keinänen Valge Daami maleturniiri võitjamõõgaga.
Toivo Keinänen Valge Daami maleturniiri võitjamõõgaga. Autor/allikas: Triin Narva & Markus Hansson/Haapsalu Valge Daami Maleturniir/Facebook
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Viiendat korda Haapsalus toimunud rahvusvahelise Valge Daami kiirmaleturniiri üldvõidu saavutas sel aastal Soome rahvusvaheline meister Toivo Keinänen.

Üheksa vooru kestnud turniir kulges tasavägiselt ning võitja selgus alles lisanäitajate abil, sest nii Keinänen kui ka Eesti suurmeister Aleksandr Volodin kogusid seitse punkti. Lisanäitajad andsid turniirivõidu Keinänenile. Kolmanda koha saavutas suurmeister Jaan Ehlvest 6,5 punktiga.

Naiste arvestuses teenis esikoha rahvusvaheline meister Mai Narva, kes lõpetas 5,5 punktiga absoluutarvestuses kuuendal kohal. Naiste arvestuse hõbemedali pälvis Anastasia Keinänen ja pronksmedali Monika Tsõganova.

Toimetaja: Henrik Laever

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