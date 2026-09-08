Bigbank/Kalev ihkab meistritiitli tagasi Tallinna tuua

Viimase paarikümne aasta vältel viieteistkümnel korral Eesti meistriks tulnud, aga eelmisel hooajal hõbedaga leppinud Bigbank/Kalevi tuumikust jätkavad uuel hooajal meeskonnas Hugo Toom, Gregor Kuuba ja Martin Dorbek. Ülejäänud mängijad on uued ja peatreenerina võtab juhtimise üle Brett Nõmm, kes võistkonna sai komplekteerida üldjoontes soovitult.

"Väga ühtlane sats. Eriti arvestades seda hooaja algust, kus nädalas on põhimõtteliselt kaks mängu, meil peabki olema ühtlane sats, et saaks natuke seda mängukoormust jagada," arutles Nõmm. "Samas ma usun, et see sats on piisavalt löögijõuline, et igal rindel hakkama saada."

Taas Eesti meistrikulda ihkav meeskond lööb Eesti-Läti liiga kõrval kaasa ka FIBA Euroopa karikaturniiril. Klubi eelarve on sarnane mullusele. "Ma ütleksin, et oleme lähedal suurusjärgule, mis on meil viimased kaks-kolm või isegi rohkem aastat olnud," sõnas Bigbank/Kalev mänedžer Ramo Kask. "Aga nagu me kõik teame, muu elu läheb eest ära ja kõik läheb kallimaks. Kui isegi suudame sama hoida, siis tegelikult oleme langustrendis. Natuke üle miljoni, seal me toimetame."

Meeskonnas on neli ameeriklast ja üks lätlane, liitunud Eesti mängijatest on nimekamad Tartust saabunud Hannes Saar ja Hispaaniast tagasi tulnud Carlos Jürgens, kelle hinnangul on meeskonna potentsiaal kõrge. "Kõik lähebki selleni lõpuks, kas suudame siis leida selle ühise keele ja kõik ühele lehele kokku tulla, need erinevad oskused ja pusletükid kokku panna ja siis kollektiivselt mängida," ütles Jürgens.