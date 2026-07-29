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Ukraina olümpiakomitee kaebas Venemaa liikmelisuse taastamise CAS-i

Olümpialiikumine
Ukraina olümpiakomitee president Vadõm Gutzeit
Ukraina olümpiakomitee president Vadõm Gutzeit Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Olümpialiikumine

Ukraina olümpiakomitee teatas kolmapäeval, et on Rahvusvahelise olümpiakomitee ROK-i otsuse Venemaa olümpiakomitee liikmelisus taastada edasi kaevanud rahvusvahelisse spordiarbitraaži CAS-i.

ROK-i täitevkomitee otsustas 7. juulil Lausanne'is tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. ROK peatas Venemaa olümpiakomitee (VOK) liikmelisuse 2023. aasta oktoobris, nädal pärast seda, kui VOK oli enda liikmetena tunnustanud Ukrainale kuuluvate Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja regionaalseid spordiorganisatsioone, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikkust ning mindi ROK-i sõnul vastuolusse olümpiahartaga.

Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas juuli alguses, et tugines otsust langetades oma õiguskomisjoni analüüsile, mis leidis, et Venemaa olümpiakomitee ei pea Ukraina territooriumil tegutsevaid regionaalseid spordiorganisatsioone enam oma liikmeteks.

Eesti ja meie naaberriigid on ROK-i otsuse hukka mõistnud, näiteks saadeti nädal pärast Venemaa olümpiakomitee liikmelisuse taastamist koos Hollandi, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Rumeenia, Soome ja Taaniga Euroopa Komisjoni spordi eest vastutavale volinikule Glenn Micallefile ettepaneku jätta Erasmus+ ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele.

Kolmapäeval teatas Ukraina olümpiakomitee (UOK), et on ROK-i otsuse CAS-i edasi kaevanud. "Ukraina olümpiakomitee seisukoht põhineb faktil, et ROK-i otsus tehti enneaegselt ja ilma korralikult kontrollimata, kas esialgse liikmelisuse peatamiseni viinud rikkumised on ka tegelikult lahendatud," kirjutas UOK ametlikus teates.

"UOK toob ka välja, et CAS kinnitas 2024. aastal Venemaa olümpiakomitee liikmelisuse peatamise seaduslikkust, sest ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumi spordiorganisatsioonide tunnustamine VOK-i poolt rikkus Ukraina olümpiakomitee territoriaalset terviklikkust. Seetõttu usume, et Venemaa olümpiakomitee õiguste taastamine ilma nende rikkumiste kõrvaldamiseta läheb vastuollu rahvusvahelise spordiseadusega ning tekitab kogu olümpialiikumise jaoks ohtliku pretsedendi," lisas Ukraina olümpiakomitee.

Toimetaja: Anders Nõmm

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