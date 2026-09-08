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Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiriks

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti meeste võrkpallikoondis.
Eesti meeste võrkpallikoondis. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis alustab reedel Soomes Tamperes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri.

EM-ile sõidab 14 mängijaga koondis. Senisest 16-liikmelisest koosseisust jäid välja temporündaja Mihkel Varblane ning nurgaründaja Karli Allik.

Peatreener Alar Rikberg selgitas koosseisu valikut: "Karlil avastati mõnda aega tagasi sportlase song. Eriti nukraks teeb asja aga see, et valu andis juba järele ja tema enesetunne paranes ning ka mängukvaliteet tõusis. Aga tegime igaks juhuks veel täiendavad uuringud, kus aga selgus, et kõhulihases on arvestatav rebend ning oht tõsisema vigastuse saamiseks on reaalne," selgitas juhendaja nurgaründaja olukorda.

"Suurturniiridele võetakse väga harva kaasa neli temporündajat ning arvestades lisaks ka meie nurgaründajate koormust ja et seal on ka pisimuresid, otsustasime treeneritega, et läheme tempodest Andri Aganitsa, Marx Aru ja Alex Saaremaaga. See on turvalisem ja ka mänguliselt loogiline valik, et meil on viis nurka ja kolm tempot. Kontrollmängudes said kõik mehed end küll näidata, aga ka kaheksa kohtumisega ei ole võimalik kõigile päris võrdselt mänguaega jagada, et nad end igast küljest näidata saaksid. Tuliseid vaidlusi meil treeneritega koosseisu osas ei olnud," lisas Rikberg.

Eesti kuulub C-alagruppi koos Belgia, Taani, Soome, Hollandi ja Serbiaga. Reede õhtul minnakse esimeses alagrupimängus vastamisi Serbiaga. Alagrupist pääseb edasi neli paremat.

Eesti koosseis EM-finaalturniiril:

Sidemängijad: Kusti Nõlvak, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Andres Jefanov, Renee Teppan

Nurgaründajad: Albert Hurt, Timo Lõhmus, Märt Tammearu, Robert Täht, Tristan Täht

Temporündajad: Andri Aganits, Marx Aru, Alex Saaremaa

Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Lauris Iecelnieks ja Avo Keel, statistik Karlo Remy Kallend, füsioterapeudid Gardo Maruste ja Mark Leinfeld, ÜKE-treener Ott-Erik Kalmus, mänedžer Robin Ristmäe.

Toimetaja: Henrik Laever

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