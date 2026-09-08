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KUULA | "Võimla" võttis kokku viimase nädala suurimad sporditeemad

Varia
Foto: Vikerraadio
Varia

Vikerraadio spordisaates "Võimla" kogunesid sel teisipäeval kõige põletavamaid sporditeemasid arutama Tarmo Tiisler, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.

Eesti meeste võrkpallikoondis sõidab Soome Euroopa meistrivõistlustele. Kas kontrollmängus Ukraina üle saadud võit näitab, et heal päeval on kõik võimalik?

Laskesuusatajad valmistuvad tähtsaks hooajaks. Koduste maailmameistrivõistluste ootuses testiti suvist vormi Otepääl.

Tennise Eesti esireket Mark Lajal jagas oma kogemust tapmisähvardustega. Kuidas ja millist tagasisidet on avalikkusel üldse adekvaatne sportlastele anda? Millal ületab spordisõbra emotsionaalne reaktsioon hea maitse piiri? Juttu tuleb ka jalgpallist ja vormelist.

Toimetaja: ERR Sport

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