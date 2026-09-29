Kriisa esindajad: Kerr on valmis aktsepteerima osa süüdistustest

"Viimaste kuude jooksul on Kerr Kriisa kaitsjad Ameerika Ühendriikides, L. Richard Walker ja tema meeskond, töötanud väsimatult ning pidanud läbirääkimisi prokuröriga kokkuleppe saavutamiseks. Kogu selle protsessi vältel on Tambet Toomela ja Kati Reitsak advokaadibüroost Eversheds Sutherland hoidnud nendega tihedat sidet, teinud ühiseid jõupingutusi ja aidanud Kerr Kriisat, et tagada talle parim võimalik tulemus," teatas advokaadibüroo.

"Pärast hoolikat kaalutlemist ning protsessiga seotud riskide hindamist andis Kerr Kriisa käesoleval nädalal nõusoleku sõlmida prokuröriga kokkulepe."

"Seejuures on oluline arvestada, et Eesti ja Ameerika Ühendriikide õigussüsteemid on erinevad ning võimalikud ohud, mis kaasnevad Ameerika föderaalses õigussüsteemis võistlevas kriminaalasja kohtumenetluses (nn trial) oma õiguste kaitsmisel, on märkimisväärsed. Kõik seda tuli hinnata, et otsustada riskide ja võimaluste seisukohalt parim võimalik teekond oma õiguste ja huvide kaitsmisel, mis annaks võimaluse lõpetada käimasolev asi võimalikult kiiresti."

"See tähendab, et teatud tingimustel on Kerr Kriisa valmis aktsepteerima osa esialgsest süüdistusest. Selgitame, et praegune kokkulepe määrab etteheidetava kahju ning võimaliku karistuse üldised piirid ja raamistikud, ent mitte rohkem. Järgnevate kuude jooksul järgneb protsess, mida USA süsteemis tuntakse kui sentencing. Selles etapis kuulab kohus ära kaitsjate ja süüdistuse esindajate argumendid, uurib poolte esitatud tõendeid ning annab sõna Kerr Kriisale endale, mille järel langetab otsuse."

"Kerr ootab olukorra lahenemist ning soovib esimesel võimalusel pöörduda tagasi koju, et liikuda edasi oma elu ja korvpallikarjääri järgmiste peatükkidega," teatas Eversheds Sutherland.

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses, mille raames pettis Eesti korvpallur ohvritelt välja enam kui kaks miljonit USA dollarit.