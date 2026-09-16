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Eesti maletajad alustasid olümpiat kindlate võitudega

Male
Eesti malekoondis 2026. aasta maleolümpial
Eesti malekoondis 2026. aasta maleolümpial Autor/allikas: Eesti Maleliit
Male

Eesti koondised alustasid kolmapäeval Samarkandis alanud 46. maleolümpiat suurepäraselt, avamatšis teenisid kindlad võidud nii vabaklassi kui ka naiste koondis.

Naiskond koosseisus Margareth Olde, Sofia Blokhin, Grete Olde ja Monika Tsõganova alistas 136. asetusega Palau tulemusega 4:0. Naiskonna esinumber Mai Narva oli esimeses voorus vaba.

Võidukalt alustas ka avatud ehk open kategoorias võistlev meeskond koosseisus Aleksandr Volodin, Kirill Chukavin, Meelis Kanep ja Dion Krivenko, kes võitsid 3,5:0,5 skooriga matši 166. asetusega Antigua ja Barbuda vastu. Vaba oli põhikoosseisus teist lauda mängiv Ilja Siroš.

Seekordsele maleolümpial on registreerunud 207 võistkonda, kes võistlevad tiimides neljal laual. Iga tiimi tulemused liidetakse kokku, et saada üldine võistkondlik tulemus, samuti toimub individuaalarvestus.

Kokku mängitakse 11 vooru algusega igal mängupäeval kell 13.00, välja arvatud 22. septembril (puhkepäev) ja 27. septembril (viimane voor algab kell 9.00).

Toimetaja: Siim Boikov

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