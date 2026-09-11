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Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

Tennis
Katerina Siniakova ja Taylor Townsend.
Katerina Siniakova ja Taylor Townsend. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel võitsid naiste paarismängu tšehhitar Katerina Siniakova ja ameeriklanna Taylor Townsend. Siniakovast sai esimene naine, kes saavutanud karjääri suure slämmi kahe erineva mängupartneriga.

Siniakova ja Townsend ei kaotanud teel finaali ühtegi setti, kuid reedeses finaalis ameeriklannade Ashlyn Kruegeri ja Robin Montgomery vastu sai hiilgav seeria läbi. USA paar võitis avaseti 7:5, aga teises setis ei jätnud Siniakova ja Townsend vastastele ühtegi võimalust ning võitsid nulliga. Otsustavas setis panid Siniakova ja Townsend oma paremuse kahe servimurde toel maksma 6:2.

Siniakova ja Townsend ühendasid jõud 2024. aasta kevadel ning saavutasid lühikese ajaga karjääri suure slämmi ehk võidutsesid paarina kõigil neljal slämmiturniiril (Austraalia lahtised 2025, Prantsusmaa lahtised 2026, Wimbledon 2024, USA lahtised 2026).

Siniakova tegi üheksanda naisena paarismängus karjääri suure slämmi teist korda, aga ta on esimene, kes saavutanud seda kahe erineva mängupartneriga. Ta vormistas oma esimese karjääri suure slämmi 2022. aastal koos kaasmaalase Barbora Krejcikovaga. Townsend kuulub nüüd 19 naise hulka, kes jõudnud vähemalt korra karjääri suure slämmini. Siniakova auhinnakapis on ühtekokku 12 naispaarismängu slämmitiitlit ja Townsendil on neli slämmitiitlit.

Toimetaja: Henrik Laever

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