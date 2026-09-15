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Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud

Jalgpall
Helsingi olümpiastaadion
Helsingi olümpiastaadion Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Soome ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Ukraina saatkond Soomes saatis seoses Helsingis toimuva jalgpallikohtumisega põhjanaabrite välisministeeriumile diplomaatilise noodi.

Soome jalgpallikoondis alustab 2026/27 hooaja Rahvuste liiga C-divisjoni turniiri 26. septembril võõrsil San Marino vastu, kolm päeva hiljem võõrustatakse Helsingi olümpiastaadionil aga Valgevene koondist.

Venemaa või Valgevene jalgpallivõistkond käis Soome pinnal viimati 2024. aasta sügisel, kui Helsingi HJK kohtus Konverentsiliigas Minski Dinamoga. Mullu mängisid nii naiste jalgpallikoondis kui meeste saalijalgpallikoondis Valgevenega neutraalsel pinnal.

Märtsis toimunud Rahvuste liiga loosi järel teatas Soome jalgpalliliit esmalt, et kohtumine peetakse ilmselt neutraalsel väljakul, ent mais kinnitati võõrustajaks ikkagi Helsingi. Soome jalgpalliliit põhjendas siis otsust Rahvusvahelise olümpiakomitee muutunud hinnangutega, aga tõdes ka, et otsus tehti sportlikel kaalutlustel koduväljakueelise säilitamiseks.

Ukraina suursaadik Soomes Mõhhahilo Võdoinõk rääkis teisipäeval HS-ile, et saatkond on Soome alaliidu otsuses pettunud ning loodab jätkuvalt, et kohtumine peetakse mõnes muus riigis. Võdoinõku sõnul läheb otsus vastuollu Soome muidu väga tugeva toetusega Ukrainale.

Küll organiseerib Soome alaliit kohtumist toetusmänguna Ukrainale ning kavatseb kogu piletitulu annetada Ukrainale. "Tahame mängida ja võita oma kodupubliku ees. Samal ajal on tähtis, et saaksime abivajajaid ühiselt oma toetajatega aidata. Loodame, et sügisesele esimesele kodumängule tuleb palju rahvast, kes aitavad meil võita ja tähtsa eesmärgi nimel raha koguda," rääkis koondise kapten Lukas Hradecky suvel alaliidu pressiteate vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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