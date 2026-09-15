Roots langes Egiptuses W35 turniiril konkurentsist

Üksikmängu kvalifikatsiooni alustas Roots kahe võiduga, millest teine oli küll loobumisvõit, aga teisipäeva ennelõunal kaotas ta edasipääsu otsustanud mängus Aleksandra Tšeišvilile (-) 3:6, 2:6, vahendab Tennisnet.ee.

Õhtul alustas Roots koos Moldova tennisisti Eva Zamolotnajaga paarismängu, kus taas olid vastaseks neutraalsena mängivad tennisistid Julia Hatouka ja Polina Kuhharenko. Esimene sett oli tasavägine, kumbki pool tegi kaks murret, aga tie-break'i kaotasid Roots - Zabolotnaja koguni 0:7. Teises setis tegi Eesti - Moldova paar samuti kaks murret, aga ise ei võitnud nad ühtki servigeimi ja nii jäädi alla 6:7, 2:6.

Monastiris üritas W15 turniiril kvalifikatsioonist edasipääsu Carol Plakk, kes avaringis oli vaba, aga teises jäi napilt alla Meriem Ben Ezzedine'ile (Maroko) 1:6, 6:4, 9:11. Küll on aga Plakil nüüd WTA edetabelikoht (1503.), millega ta jagab Eesti naismängijaist 3.-4. kohta koos Elizabeth Jürnaga. Eespool on Elena Malõgina ja Maileen Nuudi.