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Kurtinaitis lahkub lõplikult Leedu koondise eesotsast

Korvpall
Rimas Kurtinaitis
Rimas Kurtinaitis Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Korvpall

Leedu korvpalliliit teatas teisipäeval, et meeste koondise senine peatreener Rimas Kurtinaitis paneb ameti maha.

Kurtinaitis esitas pärast juuli alguses saadud kaotust Itaaliale lahkumisavalduse, kuid otsustas pärast lühikest mõtlemisaega ning arupidamist alaliidu siiski ametis jätkata.

"Pärast Itaalias saadud kaotust oli palju emotsioone ja keerulisi tundeid. Meeskonna kaotuste eest vastutavad eelkõige treenerid ning olen harjunud endale seadma kõrgeid standardeid. Tunnen aga korvpallikogukonna toetust ning Leedu korvpalli ees suurt vastutust, mistõttu olen otsustanud oma tööd jätkata," teatas 66-aastane olümpiavõitja juuli alguses.

Suvel kaotas Leedu kontrollmängudes nii Eestile kui Arizona ülikoolile, 28. augustil said leedukad Türgilt karmi kaotuse, kui jäid MM-valiksarja teises ringis Türgile võõrsil alla 66:94. Kolm päeva hiljem alistati Bosnia 78:73, aga Kurtinaitis otsustas ikkagi lõplikult ametist lahkuda. Koos temaga astuvad tagasi ka teised treenerid.

"Olen otsustanud rahvuskoondise juurest lahkuda. Usun, et nüüd on õige aeg, sest siis on uuel treenerite tiimil piisavalt aega järgmiseks valikaknaks valmistuda. Olin oma otsuse langetanud juba pärast esimest valikringi. On hea lõpetada võiduga tugeva Bosnia ja Hertsegoviina üle, mis hoiab meid MM-valiksarjas jätkuvalt tugeval positsioonil," kommenteeris Kurtinaitis teisipäeval.

Leedu on J-valikgrupis nelja võidu ja nelja kaotusega neljandal kohal. Gruppi juhib täiseduga Türgi, Serbial on kuus võitu ja kaks kaotust ning Itaalial viis võitu ja kolm kaotust. Järgmisena võõrustab Leedu 26. novembril Serbiat.

Toimetaja: Anders Nõmm

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