Virves on WRC2 MM-tiitli lävel: mõistlik sõit võiks selle Sardiinias tagada

Esmakordselt Tšiili MM-rallil osalenud Robert Virves ja Jakko Viilo teenisid teise koha eest tiitli jaoks vajalikku punktilisa. Võitjale Yohan Rosselile kaotati 53 sekundiga. Tšiilis sõitis Virves parima aja välja neljal korral, kuid näidatud kiirusega ta lõpuks rahule ei jäänud.

"Ma arvan, et lõpptulemusel ei ole häda, aga võitlesin võistluse vältel üsna palju tunnetuse ja autoga," tõdes Virves ERR-iga rääkides. "Viimase päeva viimasteks katseteks saime asja sinna, kus ta olema peaks. Sellest on nagu natukene kahju, et meist ei olnud seekord konkurenti esikoha peale."

"Nii palju kui ma olen Lõuna-Ameerikas rallidel käinud, ma arvan et väga lahe, inimestele väga meeldib, inimesi on palju. Teed ka nii Paraguays kui Tšiilis mulle meeldivad," lisas ta.

Suurim tiitlikonkurent Teemu Suninen osaleb koos Virvesega järgmisel MM-etapil, kuid Virvesele piisab Itaalias soomlase võidu korral viiendast kohast, et tiitel kindlustada. "Eesmärk oli tegelikult see [tiitel] Lõuna-Ameerikas ära kindlustada. Võimalus oli, aga läks nagu ta läks. Suurt probleemi ei tohiks olla. Mõistlik sõit Sardiinias võiks selle tagada," tõdes Virves.

"Kindlasti me peame väga palju jälgima, selles suhtes ei ole kõige lihtsam ralli, kuhu minna niimoodi sõitma. Keskmisest katkisem ralli ja kindlasti seal on üllatusi iga tempo peal," lisas eestlane. Järgmine MM-etapp sõidetakse Sardiinias oktoobri alguses.