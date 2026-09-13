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Sabalenkast jagu saanud Rõbakina sai kolmanda slämmivõidu

Tennis
Jelena Rõbakina
Jelena Rõbakina Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters
Tennis

Tennise USA lahtistel Arina Sabalenkalt maailma esireketi staatuse võtnud Jelena Rõbakina võitis ka naiste üksikmängu turniiri, mille finaalis alistas valgevenelanna kolmes setis.

Moskvas sündinud, aga 2018. aastal Kasahstani lipu alla kolinud Rõbakina võitis esimese seti 6:4, aga Sabalenka viis 7:5 võiduga kohtumise otsustavasse setti. New Yorgis maailma esireketiks kerkinud Rõbakina tõestas seal aga klassi, kui võitis esimesest neljast geimist kolm. Sabalenka jõudis seejärel veel geimi kaugusele, aga Rõbakina teda enam lähedale ei lubanud ja saavutas teise matšpalliga 6:2 võidu.

27-aastase Rõbakina jaoks oli see karjääri kolmas slämmivõit ning esimene USA lahtistel, sel hooajal võidutses ka Austraalia lahtistel. Neli aastat tagasi võitis ta Wimbledoni turniiri.

"Mul on raske sõnu leida. Ma ei oodanud siia turniiril tulles seda," rääkis Rõbakina. "Olen heidelnud väikese vigastusega, aga kuidagi läks kõik minu kasuks. Homme hommikul ärgates olen maailma esireket ja USA lahtiste võitja, see on täiesti uus tunne. See on kergendus, olen viimased kaks-kolm nädalat olnud rutiinis. See on raske töö, närviline ka."

Pühapäeva õhtul selgub ka meeste üksikmängu võitja, finaalis kohtuvad sakslane Alexander Zverev (ATP 2.) ning kodupubliku ees mängiv Ben Shelton (ATP 9.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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