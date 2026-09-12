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Lajal pääses Prantsusmaal finaali

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Rafa Nadal Academy/Facebook
Tennis

Eesti tennisist Mark Lajal (ATP 152.) alistas Prantsusmaal Cassis's toimuval kõvakattega ATP Challenger 75 turniiri poolfinaalis sakslase Daniel Masuri (ATP 378.) 7:6 (7:2), 7:5.

Esimene sett jõudis kiiresse lõppmängu, kuigi Masuril oli ka kolm servimurde võimalust. Seisult 1:2 lõpetas eestlane seti aga kuue punktivõiduga järjest.

Teises setis murdis Lajal 2:1 juhtima, aga jäi kohe oma servigeimis 0:40 taha ja seis võrdsustus. Seisul 5:5 murdis eestlane aga juhtima ja hoidis järgmises geimis oma pallingut.

23-aastane Lajal lõi kohtumise jooksul 14 ässa ja oma esimeselt servilt võttis koguni 84 protsenti punktidest. Siiski oli Masuril kaks korda rohkem murdešansse - vastavalt kuus ja kolm -, aga kasutas neist ära vaid ühe.

Lajal pääses tänavu ATP Challengeri turniiri finaali kolmandat korda, aga kahes eelmises tuli tal tunnistada vastase paremust. Nüüd tuleb esikohamatšis kohtuda kas prantslase Titouan Droguet' (ATP 103.) või Norrat esindava Nicolai Budkov Kjäriga (ATP 149.), kelle ema on Eestist.

Toimetaja: Siim Boikov

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