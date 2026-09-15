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Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama

Tennis
Jack Draper
Jack Draper Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Mullu suvel maailma edetabeli neljandaks meheks kerkinud Suurbritannia tennisist Jack Draper teatas, et peab ülejäänud hooaja vahele jätma.

24-aastane Draper jõudis tunamullu USA lahtistel poolfinaali ja võitis eelmisel aastal Indian Wellsi ATP 1000 kategooria turniiri, suvel kerkis ta maailma edetabelis neljandale reale. Enne teda olid ATP tabelis brittidest nii kõrgele tõusnud vaid Andy Murray, Tim Henman ja Greg Rusedski.

Eelmise aasta USA lahtistel hakkas britti aga segama löögikäe vigastus, mistõttu otsustas ta hooaja augusti lõpus varakult lõpetada ning sellele aastale mõeldes taastuda. Loodetud paranemist pole aga tulnud: Indian Wellsis võitis britt küll Novak Djokovici, aga on lisaks sellele tänavu saanud veel vaid kuus võitu, jätkuvalt võidelnud sama vigastusega ning nüüd otsustanud ka selle aasta varakult lõppenuks kuulutada.

Olen võtnud eesmärgiks tuurile naasta 2027. aasta alguses. Eelmisel suvel tundsin, et kogu pühendumus ja töö, mida olen tennisesse pannud, hakkas vilja kandma. Kõik läks hästi ja teekond tundus sirge. Kahjuks on keeruline vigastus asjad teinud äärmiselt väljakutsuvaks ning olen otsinud võimalust taas iseendana väljakutele naasta. Tennis on minu kutsumus ning kui saan tagasi tulla, tahan, et miski ei hoiaks mind enam tagasi," sõnas Draper sotsiaalmeedia vahendusel.

Draper on maailma edetabelis langenud 131. kohale ja nõnda pole brittidel praegu ei ATP ega WTA tabelis 30 parema seas ühtegi tennisisti. Parima britina on Arthur Fery 36., Cameron Norrie 39. ja naistest Katie Boulter 53. kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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