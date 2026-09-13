Harrison ja Skupski võitsid koos teise slämmiturniiri

Tennise USA lahtiste meistrivõistluste meeste paarismänguturniiril võidutsesid ameeriklane Christian Harrison ja britt Neal Skupski, kelle jaoks oli see paarina teine võit slämmiturniiril.

Turniiriks viienda asetuse saanud Harrison ja Skupski kohtusid finaalis sakslaste Kevin Krawietzi ja Tim Pütziga. Avasetis said Harrison ja Skupski 6:4 võidu, aga tasavägine teine sett vajas kiiret lõppmängu, kus ameeriklane ja britt saavutasid 8:6 võidu.

Harrison ja Skupski alustasid tänavust hooaega suurepärase saavutusega, kui võitsid Austraalia lahtiste paarismängu. Enne seda olid nad koostööd teinud vaid üheksas matšis, nüüd on nad aasta jooksul võitnud kaks suurt slämmi. "Aitäh mu partnerile, Nealile. Kaks slämmitiitlit on juba suurepärane hooaeg. Olen sõnatu, sain kodus sellise võidu," rääkis Harrison.

Juunioride üksikmängus võidutsesid ameeriklane Marcel Latak ning hiinlanna Sun Xinran. Noormeeste paarismängus said võidu Aaron Gabet ja Valentin Gonzalez-Galino ning neidude seas kaksikõed Annika ja Kristina Penickova.

USA lahtistel on jäänud pidada veel üks matš, kui pühapäeva õhtul kohtuvad meeste üksikmängu finaalis Alexander Zverev ja Ben Shelton.