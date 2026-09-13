X!

Harrison ja Skupski võitsid koos teise slämmiturniiri

Tennis
Christian Harrison ja Neal Skupski
Christian Harrison ja Neal Skupski Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Tennis

Tennise USA lahtiste meistrivõistluste meeste paarismänguturniiril võidutsesid ameeriklane Christian Harrison ja britt Neal Skupski, kelle jaoks oli see paarina teine võit slämmiturniiril.

Turniiriks viienda asetuse saanud Harrison ja Skupski kohtusid finaalis sakslaste Kevin Krawietzi ja Tim Pütziga. Avasetis said Harrison ja Skupski 6:4 võidu, aga tasavägine teine sett vajas kiiret lõppmängu, kus ameeriklane ja britt saavutasid 8:6 võidu.

Harrison ja Skupski alustasid tänavust hooaega suurepärase saavutusega, kui võitsid Austraalia lahtiste paarismängu. Enne seda olid nad koostööd teinud vaid üheksas matšis, nüüd on nad aasta jooksul võitnud kaks suurt slämmi. "Aitäh mu partnerile, Nealile. Kaks slämmitiitlit on juba suurepärane hooaeg. Olen sõnatu, sain kodus sellise võidu," rääkis Harrison.

Juunioride üksikmängus võidutsesid ameeriklane Marcel Latak ning hiinlanna Sun Xinran. Noormeeste paarismängus said võidu Aaron Gabet ja Valentin Gonzalez-Galino ning neidude seas kaksikõed Annika ja Kristina Penickova.

USA lahtistel on jäänud pidada veel üks matš, kui pühapäeva õhtul kohtuvad meeste üksikmängu finaalis Alexander Zverev ja Ben Shelton.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

13:58

Harrison ja Skupski võitsid koos teise slämmiturniiri

09:08

Sabalenkast jagu saanud Rõbakina sai kolmanda slämmivõidu

12.09

Lajal pääses Prantsusmaal finaali

12.09

Zverev murdis kolmandat slämmiturniiri järjest finaali

11.09

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

11.09

Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi, Glinka langes välja

11.09

Kiira Paškov võitis Liepaja J100 turniiril paarismängu

11.09

USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

10.09

Lajal pääses Prantsusmaa Challengeril veerandfinaali

10.09

Nuudi laeks jäi teine ring

10.09

Tennisekoondis peab Davise karikasarjas hakkama saama Lajali ja Glinkata

10.09

Zverev pääses suurema vaevata poolfinaali

09.09

Zhengi alistanud Rõbakina kerkib esmakordselt maailma esireketiks

09.09

Nuudi pääses Poolas teise ringi, Roots langes Hurghadas välja

09.09

Loobumisvõidu saanud Glinka jõudis Prantsusmaal veerandfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:10

Harju JK Laagri sai teist korda järjest Paidest jagu Uuendatud

17:02

VIDEO | Kelementi väravad kukutasid Paide

16:52

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

16:21

Werro pani võimsale hooajal kuldse punkti, 100 meetris sündis hooaja tippmark

15:48

Marko Kilp tõmbas tippsportlase karjäärile joone alla

15:13

Lisell Jäätma kaotas Mehhiko MK-finaalis hilisemale võitjale

14:41

Armin Raag võitis rallikrossi Euroopa meistrivõistluste etapi

13:58

Harrison ja Skupski võitsid koos teise slämmiturniiri

13:25

Hussarid tulid Eesti meistriks: publik ei lubanud alla anda

12:44

Tiitlikaitsja Thun kaotas nii kapteni kui mängu

12:12

Prahas üldvõidu saavutanud Kiivikas teenis profikaardi

11:37

Laura Anga võitis Lõuna-Ameerika karikasarjas kaks kulda

11:20

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

11:00

TÄNA OTSE | USA ja Prantsusmaa selgitavad naiste korvpalli maailmameistri

09:44

Euroliiga finaalis mänginud Ottender: saime sel hooajal lävest üle

09:08

Sabalenkast jagu saanud Rõbakina sai kolmanda slämmivõidu

08:33

Solberg on Tšiilis viimase päeva eel liider, Virves oma klassi teine

12.09

Mõlemad Eesti rannavollepaarid tulid U-22 EM-il üheksandaks

12.09

Mistra teenis eurosarjas suure võidu

12.09

Hispaania andis USA-le kõva lahingu, kuid jäi ikkagi finaali ukse taha Uuendatud

loetumad

11:20

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

12.09

Tiidrek Nurme võitis kümnendat korda Tallinna Sügisjooksu

12.09

Hispaania andis USA-le kõva lahingu, kuid jäi ikkagi finaali ukse taha Uuendatud

16:52

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

12.09

Tallinna poolmaratonil näidati aegade kiireimat minekut

12.09

Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

12.09

Hein tõrjus Werderi viigimängus penalti

11.09

Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama

12.09

Petrõkina ja Selevko võtsid kodujääl kindlad võidud

09:08

Sabalenkast jagu saanud Rõbakina sai kolmanda slämmivõidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo