Zverev murdis kolmandat slämmiturniiri järjest finaali

Esimeses setis kujunes otsustavaks kaheksas geim, kus Zverevil õnnestus vastase palling murda. Teise seti kiires lõppmängus oli sakslane taga 3:5, aga võitis siis kolm punkti järjest ja realiseeris kolmanda sett-palli.

Kolmandas setis hoidsid mõlemad oma pallingut kiire lõppmänguni, kus Zverev jäi 0:3 ja 1:4 taha. Seisul 6:4 sai Hatšanov kaks sett-palli järjest, aga ei suutnud kumbagi ära kasutada. Hoopis Zverev lõpetas kohtumise nelja punktivõiduga järjest.

15 serviässa löönud Zverev pääses kolmandat slämmiturniiri järjest finaali. Prantsusmaa lahtised ta võitis ja Wimbledonis pidi tunnistama itaallase Jannik Sinneri paremust. USA lahtiste finaalis on ta korra juba mänginud ja seda kuus aastat tagasi - siis osutus finaalivastane Dominic Thiem (Austria) paremaks.

Sedapuhku läheb Zverev esikohakohtumises vastamisi ameeriklase Ben Sheltoniga (ATP 9.), kes alistas teises poolfinaalis kaasmaalase Frances Tiafoe (ATP 12.) 4:6, 6:3, 6:3, 7:5. Esimesel servil 75-protsendilist kindlust näidanud Shelton kõmmutas 20 ässa. Ta realiseeris 11 murdevõimalusest viis, Tiafoe aga seitsmest kaks.

23-aastase Sheltoni jaoks on tegemist karjääri esimese slämmiturniiri finaaliga. Varem on ta kahel korral pääsenud poolfinaali: 2023. aastal USA lahtistel ja 2025. aastal Austraalia lahtistel.