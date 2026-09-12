X!

Zverev murdis kolmandat slämmiturniiri järjest finaali

Tennis
Alexander Zverev
Alexander Zverev Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Hasenkopf
Tennis

Tennise meeste maailma teine reket Alexander Zverev alistas USA lahtiste üksikmängu poolfinaalis Karen Hatšanovi (ATP 50.) 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Esimeses setis kujunes otsustavaks kaheksas geim, kus Zverevil õnnestus vastase palling murda. Teise seti kiires lõppmängus oli sakslane taga 3:5, aga võitis siis kolm punkti järjest ja realiseeris kolmanda sett-palli.

Kolmandas setis hoidsid mõlemad oma pallingut kiire lõppmänguni, kus Zverev jäi 0:3 ja 1:4 taha. Seisul 6:4 sai Hatšanov kaks sett-palli järjest, aga ei suutnud kumbagi ära kasutada. Hoopis Zverev lõpetas kohtumise nelja punktivõiduga järjest.

15 serviässa löönud Zverev pääses kolmandat slämmiturniiri järjest finaali. Prantsusmaa lahtised ta võitis ja Wimbledonis pidi tunnistama itaallase Jannik Sinneri paremust. USA lahtiste finaalis on ta korra juba mänginud ja seda kuus aastat tagasi - siis osutus finaalivastane Dominic Thiem (Austria) paremaks.

Sedapuhku läheb Zverev esikohakohtumises vastamisi ameeriklase Ben Sheltoniga (ATP 9.), kes alistas teises poolfinaalis kaasmaalase Frances Tiafoe (ATP 12.) 4:6, 6:3, 6:3, 7:5. Esimesel servil 75-protsendilist kindlust näidanud Shelton kõmmutas 20 ässa. Ta realiseeris 11 murdevõimalusest viis, Tiafoe aga seitsmest kaks.

23-aastase Sheltoni jaoks on tegemist karjääri esimese slämmiturniiri finaaliga. Varem on ta kahel korral pääsenud poolfinaali: 2023. aastal USA lahtistel ja 2025. aastal Austraalia lahtistel.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

08:16

Zverev murdis kolmandat slämmiturniiri järjest finaali

11.09

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

11.09

Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi, Glinka langes välja Uuendatud

11.09

Kiira Paškov võitis Liepaja J100 turniiril paarismängu

11.09

USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

10.09

Lajal pääses Prantsusmaa Challengeril veerandfinaali

10.09

Nuudi laeks jäi teine ring

10.09

Tennisekoondis peab Davise karikasarjas hakkama saama Lajali ja Glinkata

10.09

Zverev pääses suurema vaevata poolfinaali

09.09

Zhengi alistanud Rõbakina kerkib esmakordselt maailma esireketiks

09.09

Nuudi pääses Poolas teise ringi, Roots langes Hurghadas välja

09.09

Loobumisvõidu saanud Glinka jõudis Prantsusmaal veerandfinaali

09.09

Svitolina padelikeskus sai Venemaa rünnaku tõttu kahjustada

09.09

Endine maailma neljas reket naaseb 11-kuulise vigastuspausi järel väljakule

09.09

Shelton peatas poole ööni kestnud matšis Alcarazi tagasituleku

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:28

Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

09:01

TÄNA OTSE | Kas Hispaania saab MM-i poolfinaalis USA-le vastu?

08:36

Virves hoiab Tšiilis oma klassi teist kohta

08:16

Zverev murdis kolmandat slämmiturniiri järjest finaali

00:14

Cretu: teadsime, et tuleb raske mäng, Eesti võitles lõpuni

11.09

Saaremaa: rahvalt saadud energia küttis mind üles

11.09

Lõhmus: teise geimi lõpus hakkasime ise lollusi tegema

11.09

Rikberg: oli karm võitlus, üldjoontes olen meestega rahul

11.09

Teppan: me ei pea hetkel liiga kurvad olema

11.09

Eesti 3x3 korvpallurid kaotasid EM-il mõlemad alagrupimängud Uuendatud

11.09

Petrõkina rõõmustas kodupublikut suurepärase lühikavaga

11.09

Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama Uuendatud

11.09

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

11.09

ETV spordisaade, 11. september

11.09

Eesti saalijalgpallikoondis alistas sõprusturniiril Montenegro

11.09

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

11.09

James Rodriguez läheb koju

11.09

Kender ja Parijõgi võitsid U-22 EM-il alagrupi, Lukas ja Lepp samuti edasi

11.09

Roglic ei jõudnud üldliider Masile lähemale

11.09

Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi, Glinka langes välja Uuendatud

loetumad

11.09

Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama Uuendatud

10.09

Soome võrkpallikoondis alustas kodust EM-i kindla võiduga

11.09

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

11.09

USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

11.09

Petrõkina rõõmustas kodupublikut suurepärase lühikavaga

11.09

Eesti 3x3 korvpallurid kaotasid EM-il mõlemad alagrupimängud Uuendatud

11.09

Peatreener teatas Meistrite liiga mängu järel lahkumisest, klubi president arvab teisiti

10.09

Tšiili ralli testikatse kiireim oli Katsuta, Jürgenson oma klassi teine

11.09

Endine NBA täht tõmbab selga Gruusia esiliiga meistri särgi

11.09

Leedu korvpallijuht astus ametist tagasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo