Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi, Glinka langes välja

Kui neljapäeval pidi Lajal edasipääsuks mängima kolm setti, siis reedel piisas talle kahest setist. Neljanda asetusega eestlane alistas veerandfinaalis maailma edetabelis 409. real asuva prantslase Robin Bertrandi pisut rohkem kui tund aega kestnud matšis 6:3, 6:0. Seejuures läks Lajal esimeses setis kahe servimurde abil juhtima 5:0, kuid vastane suutis seti lõpu põnevaks teha.

Poolfinaalis on Lajali vastaseks sakslane Daniel Masur (ATP 378.), kes sai 2:6, 6:4, 7:6 (3) jagu kaheksanda asetusega prantslasest Ugo Blanchet'st (ATP 199.). Lajal ei ole varem Masuri vastu mänginud.

Viienda asetusega Daniil Glinka (ATP 156.) võitis veerandfinaalis esimese asetusega prantslase Titouan Droguet' (ATP 103.) vastu avaseti 6:4, kuid kaotas järgmised kaks numbritega 6:3 ja 6:2 ning langes konkurentsist välja.

Droguet' järgmisel vastasel on seos Eestiga. Ta läheb poolfinaalis kokku Norra teise reketi Nicolai Budkov Kjaeriga (ATP 149.), kelle ema on eestlanna. Budkov Kjaer alistas kaheksa parema seas 6:7 (2), 7:5, 6:1 Tuneesia esinumbri Moez Echargui (ATP 226.).