TÄNA OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve?

Eesti koondis on seni tunnistanud EM-il ainult kaotuseid. Avamängus jäädi 1:3 alla Serbiale, seejärel saadi 0:3 kaotus Taanilt ja viimati kaotati Belgiale 1:3.

Holland on samuti hetkel võiduta: avamängus kaotati Belgiale 1:3 ning seejärel Taanile 0:3, Serbiale 2:3 ja Soomele 2:3.

Eestil on veel teoreetiline võimalus jõuda alagrupist edasi 16 parema sekka, kuid selleks tuleb võita nii täna Hollandit kui ka neljapäeval Soomet. Holland minetas edasipääsulootuse teisipäeval.

Eesti ja Holland mängisid viimati omavahel 2019. aastal ja siis kohtuti koguni neljas mängus. Kuldliiga põhiturniiril võitis Eesti kodus 3:2, kuid kaotas võõrsil 0:3 ning finaalturniiril jäädi samuti 0:3 alla. Paar kuud hiljem Amsterdamis toimunud EM-il tuli Eestil vastu võtta 1:3 kaotus.

Seis C-alagrupis enne kolmapäevaseid mänge: 1. Soome 10 punkti (4 mängust), 2. Belgia 10 p (4), 3. Taani 6 p (4), 4. Serbia 5 p (3), 5. Holland 0 p (4), 6. Eesti 0 p (3).