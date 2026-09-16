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TÄNA OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve?

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti võrkpallikoondis
Eesti võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis läheb täna kell 20.00 EM-finaalturniiril C-alagrupi neljandas mängus vastamisi Hollandi rahvuskoondisega. Mängule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel.

Eesti koondis on seni tunnistanud EM-il ainult kaotuseid. Avamängus jäädi 1:3 alla Serbiale, seejärel saadi 0:3 kaotus Taanilt ja viimati kaotati Belgiale 1:3.

Holland on samuti hetkel võiduta: avamängus kaotati Belgiale 1:3 ning seejärel Taanile 0:3, Serbiale 2:3 ja Soomele 2:3.

Eestil on veel teoreetiline võimalus jõuda alagrupist edasi 16 parema sekka, kuid selleks tuleb võita nii täna Hollandit kui ka neljapäeval Soomet. Holland minetas edasipääsulootuse teisipäeval.

Eesti ja Holland mängisid viimati omavahel 2019. aastal ja siis kohtuti koguni neljas mängus. Kuldliiga põhiturniiril võitis Eesti kodus 3:2, kuid kaotas võõrsil 0:3 ning finaalturniiril jäädi samuti 0:3 alla. Paar kuud hiljem Amsterdamis toimunud EM-il tuli Eestil vastu võtta 1:3 kaotus.

Seis C-alagrupis enne kolmapäevaseid mänge: 1. Soome 10 punkti (4 mängust), 2. Belgia 10 p (4), 3. Taani 6 p (4), 4. Serbia 5 p (3), 5. Holland 0 p (4), 6. Eesti 0 p (3).

Toimetaja: Henrik Laever

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Eesti mängud EM-il

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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