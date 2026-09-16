Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi

"Tunne oli hea. Minu ülesanne oli tiimi aidata ja rünnakutes sees olla. Sain sellega hästi hakkama, aga teiste tüdrukute abist jäi veidi väheks ning lõpuringideks ei suutnud ise enam peagruppi jääda, et neid finišis aidata," vahendab ejl.ee. Ebrase sõnu.

Võidu saavutas poolatar Dominika Wlodarczyk (UAE Team L'IMAD), teise koha sai itaallanna Elisa Balsamo (Lidl - Trek; +0.46) ning esikolmikusse mahtus veel belglanna Sandrine Tas (Lotto Intermarche Ladies; +0.46).

Rootsis Jönköpingis peetud Hallbyrundanil lõpetas Mairit Kaarjärv nii olümpiakrossi (XCO) kui lühirajasõidu (XCC) üheksandal kohal. XCO-s kaotas eestlanna võitnud rootslannale Elin Alsjöle kaheksa minuti ja 27 sekundiga ning XCC-s ühe minuti ja 28 sekundiga. Mõlemad sõidud võitis Alsjö.

Šveitsis Verbier's peetud iXS Euroopa downhill'i karikasarja etapil näitas Riko Mäeuibo kvalifikatsioonis viiendat aega (4.06,288). Finaalis kukkus eestlane poole raja peal ning lõpetas ajaga 4.10,445 25. kohal, kaotades võitnud šveitslasele Yannick Bächlerile 12,433 sekundiga.

Prantsusmaal 165,1-kilomeetrisel Paris–Bourges'i ühepäevasõidul teenis Markus Mäeuibo (Charvieu Chavagneux Isere Cyclisme) 14. koha. Võidu pälvis prantslane Nolann Mahoudo (VC Pays de Loudéac; 3:52.26).