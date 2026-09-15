Peaaegu 5:0 edu maha mänginud Malõgina tõuseb karjääri parimale kohale

Caldas da Rainhas toimuval turniiril kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Malõgina jäi avasetis 0:2 kaotusseisu, murdis siis kohe ise vastu, aga lubas türklannal veel murda ning Aksu läks avasetti 5:2 juhtima. Raskes seisus olles suutis Eesti esireket nulliga murda, ent kaotas siis kolmandat korda servi ja Aksu võitis avaseti 42 minutiga.

Teise seti alguses vahetasid mõlemad murdeid, kuuendas geimis õnnestus Malõginal kaks vastase murdevõimalust tõrjuda ning ta murdis siis teel setivõiduni kaks korda järjest.

Otsustav sett algas Malõgina dikteerimisel. Eesti esireket murdis kolm korda järjest ja oma kahes servigeimis lubas ta Aksule vaid kaks punkti, aga seejärel oli Malõgina katastroofi äärel: türklanna murdis nüüd ise kolm korda järjest ja jõudis 0:5 kaotusseisust 5:5 viigini - sealjuures ei kasutanud Malõgina kaheksandas geimis ära matšpalli -, ent selg vastu seina olukorras murdis taas Malõgina, kes vormistas lõpuks kahe tunni ja 43 minutiga raske 4:6, 7:5, 7:5 võidu.

Malõgina võitis oma esimeselt servilt 58 protsenti punktidest ja realiseeris 16 murdevõimalusest üheksa, Aksu 17-st kaheksa. Võit tähendab, et Malõgina tõuseb järgmisel nädalal karjääri parimale edetabelikohale - seni on selleks tänavu aprillis saavutatud 296. positsioon, aga Portugali turniiri teise ringi jõudmisega võib ta kerkida 287. pügalale.

Teises ringis kohtub Malõgina maailma 134. reketi, Belgia tennisisti Jeline Vandrommega, kes oli avaringis vaid 39 minutiga 6:0, 6:0 üle kohalikust Carla Tomaist (WTA 1301.). Portugali tennisist võitis kogu kohtumise jooksul 58 punktist vaid kümme.