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Rõbakina tõusis maailma esireketiks, Malõgina tegi väikese tõusu

Tennis
Jelena Rõbakina USA lahtiste võidukarikaga
Jelena Rõbakina USA lahtiste võidukarikaga Autor/allikas: SCANPIX/ PSNEWZ/SIPA
Tennis

Värskes naiste tennise maailma edetabelis lõppes Arina Sabalenka 99 nädalat kestnud valitsusaeg ja uueks esireketiks tõusis Kasahstani esindav Jelena Rõbakina.

USA lahtiste meistrivõistluste finaalis Sabalenka alistanud ja hooaja teise slämmivõidu võtnud Rõbakina edestab valgevenelannat nüüd 2026 punktiga. Kolmandana jätkab ameeriklanna Jessica Pegula ja neljandana tema kaasmaalanna Coco Gauff. Muudatused toimusid esikümne tagumises otsas. Ukrainlanna Elina Svitolina kerkis seitsmendaks, lükates tšehhitari Karolina Muchova kaheksandaks ja poolatari Iga Swiateki üheksandaks. Esimest korda jõudis esikümnesse ukrainlanna Marta Kostjuk, kes tõusis koha võrra ja on nüüd kümnes.

Eesti esireket Elena Malõgina kerkis neli kohta ja paikneb nüüd 304. real. Tema karjääri kõrgeim koht on 294., kuhu ta jõudis tänavu aprillis. Maileen Nuudi tõusis 18 kohta ja jõudis tuhande parema sekka, olles nüüd 995. positsioonil.  

Toimetaja: Maarja Värv

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