Kiira Paškov võitis Liepaja J100 turniiril paarismängu

Paljud Eesti noortennisistid tegid kaasa Liepajas WT juunioride J100 turniiril. Edukaim oli Kiira Paškov, kes koos soomlanna Milla Kotamäkiga võitis paarismängu.

Kolmandana asetatud Kotamäki - Paškov alistasid finaalis Rootsi paari Mimmie Buchler - Vera Levin 6:3, 6:1. Hästi mängisid ka Vera Morozova - Kätriin Reinvald, kes võitsid veerandfinaalis neljandana asetatud paari, aga siis kaotasid poolfinaalis Buchlerile ja Levinile napilt 6:2, 0:6, 9:11, vahendab Tennisnet.ee.

Neidude üksikmängus jõudsid kuuenda asetusega Paškov ja Reinvald veerandfinaali. Seal kaotas Paškov teisena asetatud Marie Charlotte Monnier'le (Prantsusmaa) 1:6, 6:1, 3:6 ja Reinvald esimesena asetatud Oliwia Kadzielskale (Poola) 1:6, 0:6. Monnier ja Kadzielska kohtuvad reedel finaalis.

Eesti noormeestest jõudis ainsana üksikmängu teise ringi Hugo Narmont, paarismängus said Narmont ja Luukas Raudkivi veerandfinaali.