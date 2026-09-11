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Kiira Paškov võitis Liepaja J100 turniiril paarismängu

Tennis
Kiira Paškov (vasakult teine)
Kiira Paškov (vasakult teine) Autor/allikas: Eesti Tennise Liit
Tennis

Paljud Eesti noortennisistid tegid kaasa Liepajas WT juunioride J100 turniiril. Edukaim oli Kiira Paškov, kes koos soomlanna Milla Kotamäkiga võitis paarismängu.

Kolmandana asetatud Kotamäki - Paškov alistasid finaalis Rootsi paari Mimmie Buchler - Vera Levin 6:3, 6:1. Hästi mängisid ka Vera Morozova - Kätriin Reinvald, kes võitsid veerandfinaalis neljandana asetatud paari, aga siis kaotasid poolfinaalis Buchlerile ja Levinile napilt 6:2, 0:6, 9:11, vahendab Tennisnet.ee.

Neidude üksikmängus jõudsid kuuenda asetusega Paškov ja Reinvald veerandfinaali. Seal kaotas Paškov teisena asetatud Marie Charlotte Monnier'le (Prantsusmaa) 1:6, 6:1, 3:6 ja Reinvald esimesena asetatud Oliwia Kadzielskale (Poola) 1:6, 0:6. Monnier ja Kadzielska kohtuvad reedel finaalis.

Eesti noormeestest jõudis ainsana üksikmängu teise ringi Hugo Narmont, paarismängus said Narmont ja Luukas Raudkivi veerandfinaali.

Toimetaja: Siim Boikov

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