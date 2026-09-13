Lajal kaotas taas Challengeri finaali

Esimese seti lõpus kaotas Lajal oma servigeimi ja jäi taha 4:5 ega suutnud järgmises geimis setti päästa. Teises setis jäi ta murdega taha 1:2, aga viigistas 3:3 ja sett läks kiiresse lõppmängu.

Seal asus Droguet 3:0 juhtima ja pärast Lajali punkti ka 6:1 juhtima, mis tagas prantslasele koguni viis matšpalli. Neist kolmanda ta realiseeriski.

Statistilistes näitajates oli prantslane enamasti napilt parem: tema esimene serv õnnestus 66-protsendiliselt, esimeselt servilt tõi ta 69 ja teiselt 52 protsenti punktidest. Lajali vastavad näitajad olid 58, 62 ja 51 protsenti.

Lajali jaoks tähendas see viimase kahe kuu jooksul juba kolmandat kaotust Challengeri turniiride finaalides. Kokku on ta karjääri jooksul jõudnud sinna kuuel korral ning võitnud 2023. aastal Little Rockis ja 2025. aastal Bloomfield Hillsis.