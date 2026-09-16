Noore hispaanlase üleminutite värav tõi Realile viienda võidu

Madridi klubi läks võõrsil juhtima 25. minutil, kui türklane Arda Güler suurepärase karistuslöögi Elche väravasse toimetas. Kaheksa minutit hiljem kahekordistas Prantsusmaa superstaar Kylian Mbappe eduseisu ning riietusruumi mindigi külaliste 2:0 eduseisul.

Elche tuli pausilt tagasi energiliselt ning jõudis esimest korda pärale 71. minutil, kui Abiel Osorio tsenderduse jaoks kõige kõrgemale kerkis. 83. minutil realiseeris Fer Nino võõrustaja rünnaku ning tõi tabloole viigiseisu.

Madrid asus seejärel võiduvärava otsingule ning sai selle kätte esimesel üleminutil, mil 21-aastane Carlos Espi kontrarünnakul Mbappe eeltöö realiseeris ja sellega Realile 3:2 võidu vormistas.

Kuuest mängus viis võitu ja ühe kaotuse saanud Real jätkab 15 punktiga liigatabeli teisel real, esikohal on kõik viis kohtumist võitnud Barcelona (15 p), kes mängib kolmapäeva õhtul Racing Santanderiga. Esinelikusse mahuvad veel Real Betis (12 p) ning Alaves (10 p), aga sama palju punkte on ka Madridi Atleticol ja Sevillal.

Teised tulemused:

Rayo Vallecano - Espanyol 2:1

Alaves - Valencia 0:1