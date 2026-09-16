Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi üle võidu

Soome ja Holland pidasid Tamperes toimuval võrkpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril maha pingelise lahingu, kuid võõrustaja suutis kaotusseisust välja tulla ja täiseduga jätkata.

Holland alustas C-grupi kohtumist 25:18 geimivõiduga ning juhtis ka suurema osa teisest geimist, kuid soomlastel õnnestus siiski 25:21 võiduga seis viigistada. Kolmandas geimis juhtis võõrustaja kuue punktiga, kuid Holland püsis mängus ning vormistas vägeva 26:24 võidu.

Neljas geim kuulus aga täielikult Soomele, kes viis 25:20 võiduga kohtumise otsustavasse geimi ning teenis ka seal 15:11 võidu, vormistades kokkuvõttes 3:2 (18:25, 25:21, 24:26, 25:20, 15:11) võidu.

Luka Marttila skooris võitjate eest 22 punkti (+13), Nooa Marttila lisas omalt poolt 17 (+8) ning Veikka Lindqvist 16 (+9) silma. Hollandi resultatiivseim oli 20 punktiga Silvester Meijs (+12).

C-grupis pidasid teisipäeval kohtumise veel Belgia ja Taani, belglased võitsid 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 25:23). Ferre Reggers tõi võitjatele 25 punkti (+16).

Soome (10 p) on võitnud kodusel alagrupiturniiril kõik neli kohtumist ning kindlustanud ühtlasi edasipääsu lõppturniirile, sama on teinud neljast mängust kolm võitnud Belgia (10 p). Edasipääsu kohtadel on veel Taani (6 p) ja Serbia (5 p), Holland (2 p) on lootuse minetanud. Kolme kaotusega Eesti pole punktiarvet avanud ning mängib C-grupis veel Hollandi ja Soomega.