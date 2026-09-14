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Malõgina jõudis WTA Challengeril põhiturniirile

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Caldas da Rainha Ladies Open/Facebook
Tennis

Eesti esireket Elena Malõgina jõudis Portugalis Caldas da Rainhas peetaval WTA 125 kategooria tenniseturniiril kvalifikatsioonist põhitabelisse.

Valikvõistlustel esimese asetuse teeninud Malõgina (WTA 304.) alistas avaringis 6:0, 6:2 vabapääsmega võistlustele koha saanud brasiillanna Giulia Pereira De Aguiari (WTA -) ja seejärel oli otsustavas ringis 7:6 (2), 6:3 parem Austraaliat esindavast Gabriella da Silva Fickist (WTA 664.).

Seejuures avasetis jäi Malõgina 1:4 taha, aga päästis seisul 3:4 kolm murdepalli ja viigistas seisu. Kiires lõppmängus asus ta 5:0 juhtima ja jäi lõpuks peale kindlalt 7:2, võites seega seti 7:6 (2). Teises setis läks Malõgina murdega 3:1 ette, aga kaotas seejärel kohe enda pallingugeimi. Uuesti murdis ta kaheksandas geimis ja kuigi vastasel õnnestus päästa kolm matšpalli ja teenida ise kaks murdevõimalust, suutis Malõgina need tõrjuda ja lõpuks neljandal matšpallil võidu vormistada.

Malõgina servis viis ässa ja tegi neli topeltviga, vastane sai kirja kaks topeltviga. Malõgina realiseeris kuuest murdevõimalusest neli, Da Silva Fick suutis 12 murdepallist ära kasutada kolm. Mängitud punktidest võitis Malõgina 76 ja Da Silva Fick 65.

Põhitabelis on kõrgeima asetusega austerlanna Sinja Kraus (WTA 95.), teist paigutust omab Andorra mängija Victoria Jimenez Kasintseva, kes värskes WTA edetabelis langes 53 kohta ja paikneb nüüd 173. real. Kvalifikatsioonist ootavad vastaseid britt Katie Swan (WTA 187.), sakslanna Caroline Werner (WTA 267.), rootslanna Kajsa Rinaldo Persson (WTA 252.) ja türklanna Ayla Aksu (WTA 203.).

Toimetaja: Maarja Värv

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