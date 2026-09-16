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Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu

sport
Eesti noormeeste U-16 jäähokikoondis
Eesti noormeeste U-16 jäähokikoondis Autor/allikas: Merlyn Kuljus
sport

Eesti noormeeste U-16 vanuseklassi jäähokikoondis alustas tänavust Soome meistrivõistluste hooaega ning saavutas ka esimese võidu.

Hooaja esimesel väljasõidul pidasid Eesti hokinoored kaks kohtumist. Avamängus tuli tunnistada Kärpät U16 kindlat paremust tulemusega 16:1, kuid teises mängus teeniti Vaasan Sporti vastu korralik 4:2 võit, teatas Eesti Hoki.

Team Eesti U16 eest said nädalavahetusel värava kirja Reno Saar, Daniil Kisselevits, Richard Nook, Karl Kaljuste ja Roman Mitkov.

Hooaja järgmised kohtumised Soome U-16 vanuseklassi SM-sarjas ootavad Eesti tiimi 26.–27. septembril, kui vastasteks on Ässät ja Lukko.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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