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NBA juht: ühine rinne Euroliigaga oleks Euroopa korvpalli jaoks parim

Korvpall
Adam Silver
Adam Silver Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

NBA komissar pidas liiga juhtnõukogu koosolekul pressikonverentsi, milles rääkis soovist teha Euroopas koostööd olemasoleva Euroliigaga.

Silverilt küsiti nn NBA Euroopa projekti kohta ning komissar ütles, et NBA sooviks Euroopasse laienedes teha Euroliigaga koostööd. "Oleme pidanud Euroliigaga läbirääkimisi, teeme edusamme," sõnas Silver. "Meie silmis oleks liiga tugevam, kui saaksime Euroliigaga seda koos arendada."

NBA teatas eelmise aasta kevadel, et plaanib rahvusvahelise korvpalliliidu (FIBA) abiga luua Euroopas uue liiga. Plaan on NBA Europe nimeline liiga käima panna järgmise aasta sügisel ning selles sarjas osaleks 16 meeskonda, kuid ükski neist pole ametlikult välja kuulutatud. Põhja-Ameerika korvpalliliiga on sihikule võtnud Euroopa suurlinnasid, kus korvpall pole veel klubisarjades niivõrd välja arenenud, aga on samas Euroliigast rääkides võtnud pigem diplomaatilise hoiaku.

Sel aastal on hakatud rääkima aina enam olemasoleva Euroliigaga koostööst. "See ei pea juhtuma, aga meie silmis oleks ühine rinne Euroopa korvpalli jaoks parem," ütles Silver teisipäevasel pressikonverentsil.

"See on ajalooline võimalus arendada edasi Euroopa korvpalli traditsioone. Samas saame need viia järgmisele tasemele, kui toome Euroopasse uusi klubisid. Teeme selles edusamme, arutame asja Euroliigaga ja saame loodetavasti lähinädalail juba rohkem infot jagada," lisas NBA pealik.

Silver rääkis ka potentsiaalsetest NBA Europe'i meeskondadest ja märkis, et järgmise aasta suveks oleks vaja tiimid väljakule saata. "Osad omanikud tahaksid, et me kuulutaks tiimid hiljem välja. Sõltuvalt sellest, kuidas meie läbirääkimised Euroliigaga lähevad, tahaksime võistkondi vähemalt järgmiseks suveks tutvustada. Tahame selle asja käima panna," ütles ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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