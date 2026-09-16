X!

Schjönning-Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte

Jalgpall
Michael Schjönning-Larsen
Michael Schjönning-Larsen Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpall

Eesti jalgpallur Michael Schjönning-Larseni klubi Kilmarnock alistas Šotimaa kõrgliigas võõrsil Hiberniani 1:0 ja kirjutas turniiritabelisse hooaja esimese võidu.

Kohtumise ainsa määrustepärase värava lõi 40. minutil George Stanger. Teisel poolajal suutis palli Hiberniani puuri toimetad ka Joe Hugill, aga videokohtunikud tuvastasid suluseisu.

Schjönning-Larsen viibis platsil algusest lõpuni. Sel hooajal on 25-aastasel äärekaitsjal kirjas kuus liigamängu ja üks värav.

Kuue vooruga on Kilmarnockil kirjas üks võit, üks viik ja neli kaotust ning tosina meeskonna konkurentsis ollakse sellega viimasel positsioonil.

Võimalus seisu parandada avaneb laupäeval, 19. septembril, kui koduväljakul võõrustatakse tabelis kolmandal kohal asuvat Heart of Midlothiani võistkonda.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:01

Schjönning-Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte

09:14

Liverpool lülitas liigakarikasarjas Tottenhami konkurentsist

08:39

Noore hispaanlase üleminutite värav tõi Realile viienda võidu

15.09

ERR Texases: Dallase pereäri sai tänu Haalandile üle öö maailmakuulsaks

15.09

Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud

15.09

Barcelona saab uues kuues Camp Noul võõrustada Meistrite liiga finaali

15.09

Coutinho liitus Santoses vana sõbra Neymariga

15.09

Nõmme Unitedi kaitsja teenis esimest korda kutse Sambia koondisesse

15.09

Shein ja Gouram ei liitu Eesti koondisega Rahvuste liiga mängudeks

15.09

Igonen tegi tabeliliidri vastu seitse tõrjet

sport.err.ee uudised

19:01

Schjönning-Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte

18:46

Eesti maletajad alustasid olümpiat kindlate võitudega

18:07

Ragnar Veerus tuli Euroopa kardisarjas viiendaks

17:51

Teppan: vabandusi meil otsida pole! Uuendatud

17:50

Rikberg: Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus Uuendatud

17:20

Autokrossis selgusid Eesti meistrid

16:37

Maailmameister Kevin Saar pani Hollandis hooajale tiitliväärilise punkti

16:11

Kombe andis KalPa suures võidumängus tulemusliku söödu

14:45

Kalev jätkab karjääri: passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla

14:14

Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita

13:46

Rehemaa: olümpial jäi esikümnekohtadest veidi puudu, MM-il tuleb ära võtta

12:56

Eesti iluuisutajad jätkavad hooaega Itaalias

12:19

Ovetškini koduklubi: tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda

11:36

Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi

11:00

TÄNA OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondis avab lõpuks EM-il võiduarve?

10:23

NBA juht: ühine rinne Euroliigaga oleks Euroopa korvpalli jaoks parim

09:48

Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu

09:14

Liverpool lülitas liigakarikasarjas Tottenhami konkurentsist

08:39

Noore hispaanlase üleminutite värav tõi Realile viienda võidu

08:05

Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi üle võidu

loetumad

15.09

Soome võõrustab Valgevene koondist Helsingis, Ukraina saatkond on pettunud

15.09

Virves on WRC2 MM-tiitli lävel: mõistlik sõit võiks selle Sardiinias tagada

15.09

Ovetškin läks Ühtse Venemaa valimiskampaaniale appi

15.09

Kurtinaitis lahkub lõplikult Leedu koondise eesotsast

15.09

Peaaegu 5:0 edu maha mänginud Malõgina tõuseb karjääri parimale kohale

15.09

Barutost saab Euroopa Sumoföderatsiooni president

15.09

Endine neljas reket pidi teist aastat järjest hooaja septembris lõpetama

12:19

Ovetškini koduklubi: tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda

14.09

Eesti võrkpallikoondis sai EM-il kolmanda kaotuse

08:05

Soome teenis kodusel EM-turniiril Hollandi üle võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo