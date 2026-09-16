Schjönning-Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte

Eesti jalgpallur Michael Schjönning-Larseni klubi Kilmarnock alistas Šotimaa kõrgliigas võõrsil Hiberniani 1:0 ja kirjutas turniiritabelisse hooaja esimese võidu.

Kohtumise ainsa määrustepärase värava lõi 40. minutil George Stanger. Teisel poolajal suutis palli Hiberniani puuri toimetad ka Joe Hugill, aga videokohtunikud tuvastasid suluseisu.

Schjönning-Larsen viibis platsil algusest lõpuni. Sel hooajal on 25-aastasel äärekaitsjal kirjas kuus liigamängu ja üks värav.

Kuue vooruga on Kilmarnockil kirjas üks võit, üks viik ja neli kaotust ning tosina meeskonna konkurentsis ollakse sellega viimasel positsioonil.

Võimalus seisu parandada avaneb laupäeval, 19. septembril, kui koduväljakul võõrustatakse tabelis kolmandal kohal asuvat Heart of Midlothiani võistkonda.