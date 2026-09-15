Barutost saab Euroopa Sumoföderatsiooni president

Möödunud nädalavahetusel toimusid Poolas U-23 ja U-21 vanuseklassi sumo Euroopa meistrivõistluste raames Euroopa sumoföderatsiooni (EFS) presidendi ja juhatuse valimised.

"Presidendi kohale kandideeris kaks kandidaati – mina ja senine EFS-i president [Dariusz Rozum - toim]," kirjutas Höövelson sotsiaalmeedias. "Valimistel toimus kaks vooru ning mõlemas voorus jäime häälte arvult viiki. Kuna EFS-i põhikiri ei sätesta, kuidas sellises olukorras edasi toimida, jõudsime kokkuleppele, et senine EFS-i president jätkab ametis kuni 2027. aasta maini. Seejärel toimub presidendi ametis vahetus ning mina asun Euroopa Sumoföderatsiooni presidendi rolli kandma."

"Senikaua jätkan EFS-is asepresidendina ning annan endast parima, et Euroopa sumo arengusse veelgi rohkem panustada. See on minu jaoks suur tunnustus, aga veelgi enam – see on suur vastutus. Soovin seista Euroopa sumo arengu, koostöö ja tugevama tuleviku eest ning teha tööd selle nimel, et meie spordiala jõuaks veelgi kaugemale," lisas vägilane.

"Suur ja südamlik tänu kõigile, kes mind toetasid, usaldasid ja minu kõrval seisid.

Eriti suur tänu minu tiimile – ilma teie töö, usu ja toetuseta poleks see hetk olnud võimalik," kinnitas Höövelson.