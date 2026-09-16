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Liverpool lülitas liigakarikasarjas Tottenhami konkurentsist

Jalgpall
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubi Liverpool tagas koduses liigakarikasarjas edasipääsu neljandasse ringi, kui alistas koduväljakul Tottenhami 3:1.

Liverpool läks mängu juhtima 21. minutil, mil Alexis Mac Allister suurepäraselt siseküljega palli Tottenhami värava ristnurka paigutas. Poolajapausile mindigi võõrustaja eduseisul, aga Liverpool kahekordistas 54. minutil edu, kui vasakult äärelt pommlöögiga palli väravasse saatis.

Tottenham jõudis 69. minutil taas tabamuse kaugusele, kui Conor Gallagher nurgalöögist värava lõi. Tegemist on ühtlasi esimese väravaga, mille Tottenham tänavu Premier League'i klubile löönud - Tottenham pole nelja mänguga koduses kõrgliigas veel väravaarvet avanud.

Liverpool hoidis seejärel ikkagi eduseisust kinni ning Dominik Szoboszlai pani esimesel üleminutil võidule hüüumärgi, kui kõmmutas 20 meetri pealt pommlöögi Tottenhami väravasse.

3:1 võidu teeninud Liverpool liikus EFL Cupis ehk liigakarikasarjas neljandasse ringi, kuid vastane selgub kolmapäeva õhtul, kui ülejäänud kolmanda ringi kohtumised ära peetakse. Kõrgliigaklubidest tagasid teisipäeval edasipääsu veel Londoni Arsenal, Brentford ja Fulham.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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