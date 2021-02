Suusaliit: Sildarude perekonna siseasjadesse me ei sekku

Kelly Sildaru pereprobleemid on jälje jätnud ka suusataja sportlaseellu, kuna vigursuusataja väidab, et tal pole selget ülevaadet oma rahaasjadest, ega tea, kuidas ja kellega asju ajada ning ka võistlustele registreerimise osas on olnud segadust. Eesti Suusaliidu peasekretäri Tõnu Seili sõnul on neil aga Sildaruga igapäevaselt toimivad ja töised suhted.

Kuidas käib toetusraha liikumine Kelly ja suusaliidu vahel - milline täpselt on see mehaanika? Kui toetusraha tuleb, kas ja kuhu see kantakse?

Kelly Sildaru toetused koosnevad nii eratoetajatest, avaliku sektori toetustest ja EOK toetustest. Igal toetusel on lepingud, kus fikseeritud toetuse summad, nende kasutamise eesmärk ning osapoolte õigused ja kohustused. Sellest tulenevalt lepitakse toetuse saajaga kokku nende summade kasutamine ja kasutamise periood, mis lepingutes ette nähtud. Toetuste kasutamise eesmärgid on valdavalt treeningettevalmistuse, võistlustel osalemise ning sellega kaasnevaga seotud. Kelly Sildaru on kasutanud oma toetusi ülalmainitud tegevuskulude katmiseks, arvete tasumisel või kulude katmisel vastavate aruannete esitamise kaudu, kus fikseeritud konkreetsete laagrite, võistluste ning nendega seonduvad kulud. Osaliselt on sportlasele võimalik maksta ka spordistipendiume seaduses ettenähtud piirides.

Kui suur summa Kelly (sponsor-) ja toetusraha on suusaliidu kontol?

Kelly Sildaru erinevad sponsorvahendid on kaetud lepingutega ja on mõistagi konfidentsiaalsed. Suusaliidu kaudu sõlmitud lepingute toetuse summad on osapooltele teada

Millised on täpselt lepingulised suhted Kelly ja suusaliidu vahel? Näiteks, kas Kelly ja suusaliidu vahel on sõlmitud sportlaseleping? Kas Kelly ja suusaliidu vahel on sõlmitud leping EOK A+ kategooria sportlase toetuse saamiseks 2020/2021 hooajaks?

Kelly Sildaru ja Suusaliidu vahel selleks hooajaks veel koostöölepingut ei ole, aga oleme korduvalt sportlasele selle ettepaneku teinud. Selle hooaja lepingust oleme rääkinud eelmise aasta suvest. Ka EOK A+ kategooria toetuste saamiseks on samuti vajalik sportlaseleping. Seda oleme rääkinud ja kirjeldanud konkreetselt eraldi kohtumisel 28. septembril 2020 aastal EOK-s koos EOK esindajate, Suusaliidu esindajate ja Kelly Sildaru vahel. Sportlaslepingust rääkisime näiteks viimati Kelly Sildaruga ka 12. veebruaril 2021 Suusaliidus. Meil on soov ja tahe sportlaslepinguni jõuda. Täna on otsus lepingu sõlmimiseks sportlase käes. Oleme optimistlikud, et sportlasega lähiajal koostöölepinguni ka jõuame.

Millised on suusaliidu suhted olnud Tõnis Sildaruga?

Suusaliidul on olnud Tõnis Sildaruga asjalikud ja töised suhted.

Tõnis Sildaru on freestyle-alakomitee juhatuse liige ja teeb seetõttu ka otsuseid Kelly Sildaru kohta. Kas suusaliit võib kinnitada, et kõik Kellyt puudutavad rahalised ja lepingulised otsused on alati objektiivsed ja läbipaistvad, arvestades Sildarude tõsist konflikti?

Alakomiteedel on Suusaliidus nõuandev roll oma ala osas ja otsuseid langetavad alajuhid, peasekretär ja Suusaliidu juhatus. Saame kinnitada, et Kelly Sildaru puudutavad rahalised ja lepingulised otsused on alati olnud objektiivsed ja läbipaistvad.

Kelly ei ole Kelly ja Henry Suusaklubi MTÜ liige ning sellest johtuvalt puudub tal ülevaade raha liikumisest selle arvel jne. Kas suusaliit on sellest teadlik? Kas ja kuidas on suusaliit püüdnud seda olukorda lahendada? Näiteks, kas Kellyle on püütud saada ligipääsu MTÜ raamatupidamisdokumentidele?

Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi MTÜ on küll Suusaliidu liige, kuid meie teadmised piirduvad selle MTÜ aastaaruannetes oleva avaliku infoga. Suusaliidul ei ole lisateavet nimetatud suusaklubi MTÜ-s toimuvate igapäevase majandustegevuse liikumiste kohta. See õigus ja teadmine on MTÜ asutajatel ning nende liikmetel.

Kas suusaliidu ja MTÜ vahel on toimunud rahalisi arveldusi?

Suusaliidu ja mainitud MTÜ vahel ei ole toimunud rahalisi arveldusi.

Eelmise aasta lõpul ei registreerinud suusaliit Kellyt õigel ajal MK-sarjas osalema. Miks alaliit teavituse ja registreerimisega viivitas?

Suusaliit registreerib sportlased FIS-i võistlustele vastava spordiala kalenderplaani ja sportlaste või nende treenerite võistlustele registreerimise soovi järgi. FIS võistluste kalenderplaan on avalikult FIS-i kodulehel üleval ja võistlustel osalemise otsustavad vastava ala sportlased, nende treenerid ning kooskõlastavad selle alaliiduga. Suusaliit registreeris sportlase peale seda, kui toimus Kelly Sildaru ja tema treeneri teavitus alaliidule. Kahjuks jäädi sellega hiljaks, aga reageerisime seejärel koheselt, kõik lahenes hästi ja suutsime olukorra lahendada. Samuti saime Kelly Sildaruga tema edasised plaanid võistlemiste osas ilusti kooskõlastatud.

Kes alaliidus selle valdkonna/tegevuse eest vastutab?

Suusaliidus vastutavad oma ala koordineerimise eest alajuhid ja alaliidu assistent, kes info laekumisel siis vajalikud tegevused ellu viib, saadud infole vastavalt sportlased võistlustele registreerib ning kooskõlastab muu võistlustele mineku või võistlustel osalemisega seonduva.

Mis ajast alates teab suusaliit Sildaru pereprobleemidest? Kes suusaliidust konkreetsemalt oli asjasse pühendatud?

Suusaliit teab väidetavatest probleemidest sama palju kui avalikkus, sellest hetkest alates kui ilmusid vastavasisulised artiklid meedias. Esimesed konkreetsed märgid, et team Sildaru enam koos ei tööta saabusid Suusaliitu Kelly Sildaru kirjaga 2020 aasta aprillis, milles sportlane teavitas et otsustab täisealisena oma sportlastee eest edaspidi ainuisikuliselt ise. Sellest on olnud teadlik Suusaliidu juhatus. Miks ja kuidas on perekonnas probleemid aset leidnud ning mis on asjade tegelik seis, me teadlikud ei ole. Asjade sisulisi ja täpseid põhjuseid pole Suusaliidule avaldatud. 2020 aasta septembris saime meedia vahendusel teada, et perekond käib sisemiselt kohut ning mõnevõrra rohkem on mitteametlikult teemast teadlikud ka Suusaliidu vastava alakomitee juht ja Suusaliidu peasekretär. Lahku läinud tiimi lahendamist vajavad sporditegemisega seonduvad küsimused on olnud arutlusel mitmel Suusaliidu juhatuse koosolekul ja oleme tegelenud osapoolte abistamisega alaliidu põhikirja järgse sporditegevuse toetamise printsiibist lähtuvalt. Sõltumata sellest ei soovi Suusaliit kommenteerida perekonna isiklikke probleeme.

Kelly on suusaliidult abi otsinud, kas ja kuidas on talle seda püütud anda?

Kelly Sildaruga on Suusaliit vastastikku heas kontaktis ja aitame igati kaasa tema eesmärkide saavutamisele. Kelly Sildaru on täisealiseks saamisel koos advokaatidega soovinud ligipääsu oma lepingutele ja see on neile ka tagatud. Kelly on soovinud saada selgitusi oma toetuste ja väljamaksmise tingimuste suhtes ning seda oleme sportlasele selgitanud nii Suusaliidus kui ka varasemalt mainitud EOK ühisel kohtumisel. Kelly Sildaru on soovinud abi enda registreerimisel FIS võistlustele ja ka seda on Suusaliit teinud. Kelly Sildaru treening- ja võistluskuludega seonduv aruandlus Suusaliiduga toimib. Suusaliit on näidanud alati ka valmisolekut erinevates spordialastes küsimustes Kelly Sildaru abistamiseks. Toimub ka ligipääs igapäevastele vajalikele dokumentidele, lepingu tingimustele, aruannete kinnitamistele. Samuti nendega seonduv kulude tasumistele, laagritesse transpordi organiseerimisele jne. Kelly Sildaruga on Suusaliidul igapäevaselt normaalsed, asjalikud ja töised suhted.

Milline oli suusaliidu reaktsioon olukorrale?

Siin on meie küsimus, et millist olukorda te täpselt silmas peate? Kas tiimide eraldi treenimist, Kelly Sildaru viimast vigastust X-mängudel või midagi muud? Mis puudutab perekonna siseasju, siis Suusaliit ei sekku nendesse probleemidesse. Soovime, et nii Kelly Sildaru kui Henry Sildaru saaksid oma sporditeel võimalikult hästi ettevalmistatud, et võistlustel häid tulemusi näidata, terve püsida ja positiivset meelt hoida.