Arusaamatus Sildaru ja suusaliidu vahel seadis MK-sarja alguse ohtu

"Tavaliselt on nende asjadega tegelenud isa [Tõnis Sildaru], nii et ma ei olnud kõikide detailidega kursis," selgitas Kelly Sildaru Eesti Päevalehele. "Tegelikult on ju alaliidu kohus sportlasi reeglitest teavitada."

Reglemendi järgi tuleb end MK-etapile registreerida 60 päeva enne jõuproovi algust. Sildaru esitas oma võistlemissoovi suusaliidule 19. oktoobril, alaliit edastas selle rahvusvahelisele suusaliidule FIS-ile 25. oktoobril.

Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil endal süüd ei näe. "Kuna Kelly esitas oma soovid meile hiljem, registreerisin mina ta MK-etappidele hilinemisega," tõdes ta. "Oleme Kelly ja tema treeneriga [Mihkel Ustaviga] sellel teemal vestelnud ja saime edasiseks asjad paika."

"Tegime neile selgeks, et võistlemiseks ei tule alaliitu kutseid. Kogu info on üleval FIS-i kodulehel ja sportlane peab ise meile teada andma, kus ta soovib võistelda."

Paari sportlase loobumise tõttu pääses Sildaru lõpuks aga Stubais ikkagi stardinimekirja.