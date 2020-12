Kläbo on FIS-is pettunud: neil pidanuks olema ka plaan B ja C

Kolmekordne olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister Kläbo teatas pärast hooaja esimest MK-etappi, et 2020. aastal tema rohkem MK-sarjas võistelda ei plaani. Uut MK-hooaega Ruka minituuri võiduga alustanud norralane põhjendas detsembrikuistest Davosi ja Dresdeni MK-etappidest loobumist sooviga vältida võimalikke koroonaviiruse levikust tingitud terviseriske.

Päev hiljem teatas Norra suusaliit, et kõik norralased loobuvad detsembrikuistest MK-etappidest ja ilmselt ka Tour de Skist, seejärel otsustasid norralaste eeskujul Davosi ja Dresdeni etapid vahele jätta ka rootslased ja soomlased.

Praeguseks on Norra, Rootsi ja Soome võistluspaus kestnud üle kolme nädala. "Mõistagi on igav, kui ei saa võistelda. Selleks me ju treenimegi. Aga samas, olin selleks ka veidi valmistunud," rääkis Kläbo Dagbladetile. "Teadsime, et tuleb teistsugune hooaeg ja teadsime, et asju juhtub."

Ja just see ärritab Kläbot, et FIS ei mõistnud, et praegu maailmas valitsevate olude tõttu tulnuks hooajale läheneda tavapärasest erinevalt. Kui Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) pani juba varakult paika, kuidas koroonapandeemia tingimustes MK-sarja läbi viia, oli FIS-i lähenemine hoopis teistsugune ja erines väga vähe sellest, kuidas tavaliselt MK-sarja korraldatakse. "Soovin, et FIS osanuks ka ette näha, mis võib juhtuda ja neil olnuks ka plaan B ja C. Kui oleksime näiteks jäänud ühte võistluspaika, poleks midagi juhtunud," arutles Kläbo. "Mida vähem reisimist, seda vähem riski. Aga selles osas jääme ilmselt [FIS-iga] eriarvamisele. Praegu ei jää muud üle kui pöidlaid hoida, et kõik läheb lõpuks hästi."

Kläbo koondisekaaslane Sindre Skar ütles, et FIS-i ei maksa kritiseerida selle eest, et nad pärast Norra, Rootsi ja Soome loobumist enda plaane ei muutnud, küll aga on ka tema seda meelt, et FIS pidanuks juba varakult rohkem mõtlema, kuidas praegustes oludes turvaliselt võistlusi korraldada. "Muidugi võinuksime meie – nii suusatajad kui treenerid – olla suve jooksul rohkem planeerimisprotsessi juures, oleks pidanud peale käima, et tuleb rohkemat teha," arutles Skar. "Aga ilmselt elasime usus, et kõik laabub."