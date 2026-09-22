Tunjovi koduklubi sai kahe punasega lõppenud kohtumises punktilisa

Eesti jalgpallur Georgi Tunjov ja Sambenedettese mängisid Serie C hooaja kuuendas voorus 1:1 viiki lähirivaali Pianesega.

Sambenedettese läks mängu juhtima Lorenzo Sgarbi 31. minuti väravast. Eestlase koduklubi seis halvenes aga 74. minutil, kui keskkaitsja Agostino Camigliano sai punase kaardi ja seejärel viigistas Leonardo Bellini penaltipunktilt mänguseisu, vahendab Soccernet.ee.

Teist kohtumist järjest algkoosseisu kuulunud Tunjov oli väljakul 61. minutini. Mängus jagati kokku kaks punast kaarti, sest 56. minutil pidi ka pingil olnud Andrea Zambuto väljaku äärest lahkuma.

Nii Sambenedettesel kui Pianese jätkavad hooaega võiduta. Tunjovi tööandja sai tabelisse hooaja teise viigipunkti, nende vastasel on tabelis punkt enam.

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