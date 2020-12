Norra suusaliit pahandas FIS-iga: reegleid ei järgita piisavalt hästi

"Me ei taha, et keegi sportlastest nakatuks. Siis oleks hooaeg sellele sportlasele ilmselt läbi ja me ei tea, mida see karjäärile tähendaks," selgitas Norra suusaliidu murdmaajuht Espen Bjervig Dagbladetile. "Me ei saa sellist riski võtta."

Norralastel oli Rukal ka väike ehmatus, kui neljapäeval teatati, et meestekoondise treeneri Eirik Myhr Nossumi proov oli positiivne ja koondis tuli karantiini panna. Kuna aga kordustest osutus negatiivseks, said norralased siiski võistelda. "Meil oli koondises valepositiivne proov ja pidime seetõttu karantiinis olema. Kui vaadata, kuidas mõjub kümnepäevane karantiin füüsiliselt ja vaimselt, on see väga keeruline olukord," rääkis Bjervig. "Kogesime Rukal, et norralased suudavad edukalt vahemaad hoida, aga seda ei saa kõikide kohta öelda. Samas nägime, kui raske on võistlusareenil distantsi hoida ja lähikontakti vältida. Ja on suur vahe, kuidas inimesed reeglitesse suhtuvad."

"Intervjuude alal olid kõik nii kokku pressitud, samamoodi stardi- ja finišialal," lisas Bjervig.

Küsimusele, mida FIS nende tähelepanekute kohta ütles, vastas Bjervig: "Võtsime FIS-iga ühendust ja juhtisime nendele asjadele tähelepanu, ütlesime, et see [reeglite järgimine] pole piisav. Vastati, et nad austavad meie otsust. Nõustusime, et probleem on kultuurilistes erinevustes."

Bjervigi sõnul on norralaste peamine eesmärk sel hooajal MM ja seetõttu otsustasid nad praegu MK-sarjas võistlemisest loobuda. "Lisaks reisimisega kaasnevatele riskidele on vastupidavusalade sportlaste kopsud nende tööriistad ja me ei tea täpselt, milline on COVID-19 mõju kopsudele," selgitas Bjervig. "Seetõttu pidime vastu võtma ettevaatusabinõu ja järgmistest MK-etappidest loobuma."

"Praeguses olukorras pole turvaline väljaspool Norrat võistlemas käia," lisas Norra suusaliidu murdmaakomitee pealik Torbjörn Skogstad.