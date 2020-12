Sprindi maailmameister: Norra otsus mitte võistelda on lugupidamatu

Norra suusaliit teatas eelmisel nädalal koroonaviiruse leviku ohule viidates, et riigi murdmaakoondis ei osale sellel aastal MK-sarjas toimuvatel Davosi ja Dresdeni etappidel ning lisas hiljem, et vahele jäetakse ka 1. jaanuaril algav Tour de Ski suusatuur.

"Norra otsust on raske mõista," rääkis Dagbladetile Saksamaa koondise treener Peter Schlieckenrieder, kes võitis ise sportlasena Salt Lake City OM-il sprindis hõbemedali. "Kodus Norras nad ju võistlevad. Meil on raske erinevust näha."

"Siin Davosis on võetud käsile ideaalsed koroonavastased meetmed. Korraldajad on teinud head tööd ja Davos on üks ohutumaid kohti, kus olla," lisas Schlieckenrieder. "Arvan, et Norra oleks pidanud siin olema."

Kolm aastat tagasi Lahti MM-il sprindikulla ning aasta hiljem PyeongChangis OM-hõbeda võitnud itaallase Federico Pellegrino sõnul näitab norralaste otsus üles lugupidamatust.

"Austan nende otsust, aga arvan, et Davosis võisteldes on risk väike," rääkis 30-aastane itaallane intervjuus portaalile Tiscali Sport. "Ma ei arva, et siin on risk suurem kui Rukal või mäest alla rulluisutades, kus suurel kiirusel kukkumine võib tähendada karjääri lõppu."

"Olen pettunud ja veidi kurb. Tunnen, nagu oleksin lennukis, mille piloot ja äriklassis istuvad sportlased hüppavad langevarjudega välja ning meie, tavasportlased, peame üritama lennukit päästa. Mulle tundub see lugupidamatusena," lisas itaallane.

"Mõistan, et teiste otsused võivad meie omadest erineda," vastas Pellegrino kriitikale Norra koondise peatreener Espen Bjervig. "Selles olukorras on meie valik aga meie jaoks õige. Tervis on esmatähtis ja võistleme taas, kui olukord on stabiilsem. Sellele vaatamata soovin Pellegrinole nädalavahetuseks edu."