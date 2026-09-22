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Kristal ründeliini vigastuste pärast ei muretse: kõik saavad väravaid lüüa

Jalgpalli Eesti koondis
Patrik Kristal.
Patrik Kristal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees neli kohtumist Rahvuste liigas. Poolkaitsja Patrik Kristal ütles ERR-ile, et ründeliini vigastuste pärast liiga suurt muret ei tunne, sest kõik võivad väravaid lüüa.

Eesti koondis alustab Rahvuste liigat kahe võõrsilmänguga, kui 26. septembril mängitakse Islandiga ning 29. septembril Bulgaariaga. Uudse ülesehitusega koondiseaken jätkub koduväljakul, kui 3. oktoobril võõrustatakse Luksemburgi ning 6. oktoobril minnakse taas vastamisi Islandiga.

18-aastane Patrik Kristal vahetas hiljuti klubi ning liitus laenulepingu alusel Šveitsi kõrgliigaklubi Thuniga. Keskväljamehe sõnul võeti ta klubis soojalt vastu. "Päris hea seis oli Kölnis, see andis mulle väga mugava tunde. Kergendus oli, et sain nii kõrge tasemega klubisse minna, kus on hea tase ja konverentsiliiga. See, et Mattias seal on, on suur pluss," rääkis Kristal ERR-ile.

"Treener näeb mind kümne peal, mulle meeldib seda positsiooni mängida ja see on minu jaoks positiivne, et saan mängida enda tugevustele."

Eesti koondis peab koondisepausil tulema toime ilma mitme ründelülita, sest vigastuste tõttu peavad mängud vahele jätma Henri Anier, Rauno Sappinen, Marten-Chris Paalberg ja Tony Varjund. "Kuskilt ei pigista, kõik saavad väravaid lüüa. Tulevad rasked mängud, aga kõik on võidetavad. Igat mängu lähme võitma ja tahaks tulla Eestisse kahe võiduga," ütles Kristal.

Rahvuste liigas võetakse esimest korda kasutusele neljamänguline koondiseaken, aga Kristali jaoks see suures pildis liialt palju ei muuda. "Hea selles mõttes, et kui saad hea rütmi sisse, siis see rütm jääb sulle ja saad kaks mängu veel ära mängida. Halb on see, et võib-olla natuke liiga pikk. Ausalt öeldes väga ei huvita, kas on kaks või neli, koondises on alati tore olla," ütles ta. "Me oleme selline sats, kes suudab igast asjast tagasi tulla."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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